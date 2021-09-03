Война с фастфудом обречена на провал. В чем секрет популярности вредной пищи

Пять городов Нидерландов объявили войну фастфуду. Они хотят остановить приток сетей быстрого питания из-за растущей проблемы ожирения. По мнению специалистов, это провальная идея, поскольку фастфуд плотно вошел в нашу жизнь. О том, почему он так популярен и как сделать его менее вредным, — в материале «360».

Власти Амстердама, Гааги, Роттердама, Утрехта и Эде направили письмо государственному секретарю по вопросам общественного здравоохранения Полю Блокхейсу. Они попросили расширить свои полномочия, так как в рамках действующего закона неспособны ограничить потребление нездоровой пищи в городах. Об этом сообщил NL Times.

Доцент Амстердамского университета Анника де Рюйтер отметила, что это сложный вопрос, поскольку такая регуляция может считаться вмешательством в жизнь граждан. Все-таки каждый волен сам выбирать свой рацион.

Министерство общественного здравоохранения, благосостояния и спорта заявило, что изучит этот вопрос и посмотрит, что можно сделать для оздоровления пищевой среды.

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Почему фастфуд популярен?

Фастфуд популярен во всем мире. Сети вроде McDonald’s, KFC и Burger King есть практически в каждой стране. При этом каждому человеку известно, что эта еда крайне вредна для организма, а ее состав оставляет желать лучшего. Так почему люди из раза в раз покупают фастфуд?

По словам психолога Марины Гладышевой, на это есть целый ряд причин. Во-первых, нельзя отрицать эффект рекламы. Человеку подается красивая картинка, которая показывает, что за доступную цену он может меньше готовить. И ему хочется это попробовать.

Например, женщине, которая постоянно стоит у плиты и готовит еду близким, такая реклама покажется очень привлекательной. Она подумает о том, сколько времени может сэкономить и как это ее расслабит. Фактор вредности еды стирается из-за более весомых процессов в организме — усталости и желания отдохнуть.

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Не стоит забывать и о ценовом факторе. Тот же самый McDonald’s обойдется гораздо дешевле ресторана. Человеку гораздо проще позволить себе еду там или хотя бы попробовать ее один раз.

Есть и психологическая история у этой проблемы. Люди часто замещают едой какие-то сложные моменты в жизни. Если кто-то бросает курить, то автоматически подменяет это чем-то другим. Чаще всего выбор падает на фастфуд. Он довольно вкусен, утоляет голод и стоит мало.

Как отметила основательница сети клиник «Оригитея» и диетолог Марият Мухина, еще одно преимущество фастфуда — время. Он быстро готовится, и его не надо ждать. Когда люди работают или постоянно находятся в движении, у них нет времени на долгое ожидание.

Да и пандемия помогла увеличить охват людей, ведь сейчас любой фастфуд в течение 30 минут привезут вам домой. Не нужно никуда ходить и ничего планировать.

Фастфуд можно улучшить

Довольно очевидно, что от фастфуда не так просто избавиться. Он востребован по многим причинам. Однако не стоит отчаиваться. Как заметила Марият Мухина, фастфуд можно улучшить и сделать полезным.

Первое, что нужно понимать, — это то, что фастфуд фастфуду рознь. Одно дело — это гамбургеры из McDonald’s с вредными булками и мясом непонятного изготовления. Другое дело — готовый салат из помидоров, зелени и огурцов.

Сейчас все чаще можно найти блюда, которые будут включать в себя белое мясо, креветки или просто овощи и фрукты. Например, те же стрипсы можно превратить в полезное блюдо, если убрать панировку. Тогда они станут обычным белым мясом. Можно через сервисы доставки и даже в сетях быстрого приготовления найти каши, сырники и супы. Если развиваться в этом направлении, то фастфуд станет более диетическим и менее вредным.

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«Если бы булки для бургеров делали из отрубей, то был бы диетический бургер. Там вредная составляющая — это непонятно из чего сделанная котлета и белый хлеб. Если их заменить, то все будет нормально», — сказала Мухина.

Есть фастфуд, в котором употребляются канцерогены и другие вещества, являющиеся аминокислотами, к которым привыкает мозг. Все это воздействует на нервную систему человека, вызывая у него зависимость. С этим действительно стоит бороться.

Однако фастфуд — это обширный пласт еды быстрого приготовления, которая может быть изготовлена и из полезных продуктов. Тогда в нем не будет проблемы, потому что ритм жизни людей действительно быстрый и им нужен фастфуд, чтобы просто не умереть с голоду на той же работе.

Если говорить о цене, то и она необязательно будет высокой с изменением состава продукции. В тех же ресторанах, по словам Мухиной, ценник обусловлен не столько едой, сколько другими факторами. Ведь владельцам ресторанов нужно оплачивать аренду, электричество и обслуживающий персонал. По факту посетители платят не за еду, а, скорее, за атмосферу, в которой проведут несколько часов.

Соответственно, фастфуд может стать полезнее без увеличения цены. Мухина убеждена, что мы уже двигаемся в этом направлении и продолжим в нем развиваться.