Диетолог: эпидемия ожирения в России может достигнуть масштабов США

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала Ura.ru, что эпидемия ожирения в России может достигнуть масштабов США уже через 10 лет. По ее словам, это связано с увеличением количества фастфуда.

Дюваль сообщила, что с каждым годом проблема ожирения растет. Уже через несколько лет Россия сможет «догнать и перегнать Америку» по этому показателю.

«Это связано с тем, что у нас процветает фастфуд в стране. У нас был совершенно другой менталитет. Домашняя еда всегда была в нашей стране для людей основным рационом. Люди среагировали на маркетинговый ход, что можно удобно и быстро поесть, в связи с этим рацион стал быстро меняться», — сказала диетолог.

Частое употребление фастфуда, в котором содержится много углеводов и жиров, оказывает большую нагрузку на печень и ЖКТ и ведет к появлению лишних килограммов.

«Готовый салат в магазине тоже можно отнести к фастфуду, потому что производитель никогда не будет использовать, например, высококачественное оливковое масло. Ему это невыгодно», — добавила Дюваль.

Не идет на пользу и сидячий образ жизни. В последнее время стремительно набирает обороты удаленный формат работы — людям, не занимающимся спортом, раньше походы в офис обеспечивали хотя бы минимальный уровень физической активности. Теперь они лишаются и этого, что еще больше усугубляет проблему.