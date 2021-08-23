Диетолог рассказал об опасности полежавшего фастфуда

Не секрет, что фастфуд не несет пользы для здоровья человека. Однако залежавшийся бургеры или шаурма могут вовсе навредить организму. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Лушникова в беседе с радио Sputnik.

«Во вчерашнем фатсфуде никаких витаминов не остается. Их изначально в фастфуде мало, а если еда несвежая, то все, что было, уже разрушилось. Вы получите из этой еды только калории, белки, жиры и углеводы. Но микронутриентов полезных не будет», — объяснила врач-диетолог.

Она отметила, что при повторном разогревании фастфуда в нем образуются канцерогены. При этом, если хранить такие продукты вне холодильника, велик риск заработать пищевое отравление. Эксперт подчеркнула, что хлеб, мясо, соуса и листья салата являются подходящей средой для размножения вредных бактерий. Однако Лушникова подчеркнула, что при редком употреблении фастфуда риск навредить здоровью довольно мал.

«Если в целом у вас сбалансированный рацион, в организм в нужном количестве поступают белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, и вы однажды купили фастфуд и съели его на следующий день — ничего не произойдет. А если человек питается так постоянно, то это плохо», — успокоила эксперт.