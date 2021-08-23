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    23 августа 2021, 23:50

    Диетолог рассказал об опасности полежавшего фастфуда

    Арина Бобкова

    Не секрет, что фастфуд не несет пользы для здоровья человека. Однако залежавшийся бургеры или шаурма могут вовсе навредить организму. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Лушникова в беседе с радио Sputnik.

    Диетолог рассказал об опасности полежавшего фастфуда

    «Во вчерашнем фатсфуде никаких витаминов не остается. Их изначально в фастфуде мало, а если еда несвежая, то все, что было, уже разрушилось. Вы получите из этой еды только калории, белки, жиры и углеводы. Но микронутриентов полезных не будет», — объяснила врач-диетолог.

    Она отметила, что при повторном разогревании фастфуда в нем образуются канцерогены. При этом, если хранить такие продукты вне холодильника, велик риск заработать пищевое отравление. Эксперт подчеркнула, что хлеб, мясо, соуса и листья салата являются подходящей средой для размножения вредных бактерий. Однако Лушникова подчеркнула, что при редком употреблении фастфуда риск навредить здоровью довольно мал.

    «Если в целом у вас сбалансированный рацион, в организм в нужном количестве поступают белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, и вы однажды купили фастфуд и съели его на следующий день — ничего не произойдет. А если человек питается так постоянно, то это плохо», — успокоила эксперт.