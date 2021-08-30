Раскрыт секрет полезного и вкусного завтрака для школьника

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала важные в питании школьника продукты, а также рассказала про интересные рецепты завтраков. По ее словам, детям необходимо употреблять зерновые каши. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Многие дети не хотят есть по утрам в принципе. Для решения этой проблемы существует один секрет — можно приготовить кашу по интересному и в то же время вкусному рецепту. Например, сделать ленивую овсянку или выпечку из цельнозерновой муки.

«Рецепт ленивой овсянки: три ложки овсяной крупы положить в банку, добавить туда творог девяти процентов, йогурт без сахара, ягоды или фрукты. Перемешать и поместить на ночь в холодильник, за 15 минут до еды достать блюдо из холодильника и дать настояться при комнатной температуре», — поделилась рецептом диетолог.

Также вкусными и в то же время полезными являются шоколадные маффины из цельнозерновой муки или вафли на кукурузной муке. В качестве напитков можно дать детям травяные чаи или какао. При этом калорийность завтрака должна составлять до 35% от всего рациона в сутки.

Нутрициолог посоветовала исключить хлопья, сладкие шарики, фастфуд и кондитерские изделия. По словам специалиста, правильный и вкусный завтрак отобьет у ребенка желание покупать вредную пищу в школьном буфете.