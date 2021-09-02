СМИ: фастфуд планируют запретить в Нидерландах

Власти пяти городов в Нидерландах планируют запретить фастфуд. Таким образом они хотят бороться с проблемой ожирения. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на газету NL Times.

К такому решению пришли власти Амстердама, Гааги, Роттердама, Утрехта и Эде. Они написали заявление госсекретарю по вопросам здравоохранения, благосостояния и спорта Полу Блокхейсу. Они попросили расширить свои полномочия, так как в рамках действующего закона не способны ограничить потребление нездоровой пищи в городах.

Доцент Амстердамского университета Анника де Рюйтер же заявила, что такое вмешательство в жизнь граждан неправомерно. По ее словам, каждый сам волен выбирать свой рацион.

Ранее диетологи рассказали, каким должен быть осенний рацион. По словам диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, необходимо употреблять больше белка, который обладает противовоспалительным действием. Кроме того, крайне полезным для иммунитета будет употребление синих ягод: черники, ежевики и голубики.