Франция одобрила приложение для слежки из-за СОVID-19. Как контролируют людей в других странах?

Приложение под названием StopCovid будет одним из первых в своем роде, которое применят власти в Европе. Агентства здравоохранения считают, что мобильные телефоны могут помочь в отслеживании контактов инфицированных людей.

Приложения по типу StopCovid отличаются по дизайну, но схожи в принципах работы. Они состоят в отслеживании устройств, с которыми мы контактируем более нескольких минут. Работая в фоновом режиме, приложение генерирует анонимный числовой идентификатор. Этот номер обменивается с другими мобильными телефонами, работающими с приложением.

Если у кого-то тест на коронавирус оказывается положительным, числовые идентификаторы тех, кто контактировал с зараженным, помечаются красным знаком. Тогда знакомым заболевшего советуют изолироваться. При этом приложение не раскрывает подробностей того, где и когда произошло заражение.

Опасения французов

Несмотря на заверения властей, некоторые во Франции все еще скептически относятся к внедрению такого типа технологий на государственном уровне. Так, политическая правоцентристская партия Les Républicains выразила обеспокоенность по поводу того, как руководство страны сможет использовать полученные данные после кризиса.

«Мы должны быть осторожны. Мы можем создать с помощью этих рамок правовой прецедент, а позже он может быть расширен на другие сферы», — заявил республиканец Филипп Госселин.

Также специалисты подчеркивают, что даже с самым высокотехнологичным приложением существующие меры предосторожности, такие как социальная дистанция и частое мытье рук, должны соблюдаться и дальше, так как помогают сдерживать вирус.

Европа против?

Более десятка похожих систем уже находятся в разработке по всему ЕС. Союз призвал к гармонизации проектов. Однако ключевым стал вопрос конфиденциальности. Из-за него некоторые страны отказались участвовать в проекте.

Швейцария и Испания отказались от общеевропейской инициативы. Германия также забросила работу в этом направлении и отошла от планов по созданию собственного приложения. Вместо этого Берлин ищет поддержку у технологических гигантов Apple и Google. Одним из первых инициаторов создания приложений для отслеживания граждан была Бельгия. Однако ее власти также отказались от этой затеи.

Как следят за гражданами другие страны?

Одними из самых организованных оказались власти Китая. Они объединили усилия государственной системы контроля и возможности интернет-гигантов. Так, компании Alibaba и Tencent разработали приложения, определяющие для каждого пользователя риски заражения. В зависимости от этого человеку присваивают QR-код определенного цвета. Зеленый дает гражданину Китая свободу перемещений, желтый означает, что человеку необходимо неделю быть в изоляции, красный — на 14-дневном карантине. Код придется показать, чтобы попасть в отель, магазин или жилищный комплекс. Если же человек побывал в заведении, где зафиксировали заражение, власти это легко отследят и изменят цвет.

«Я за этой темой слежу достаточно плотно и в Китае, и в Корее, и в Сингапуре. Единственная страна, про которую можно говорить, что там установлен тотальный цифровой контроль над людьми, — это Южная Корея. Они смогли объединить базы данных мобильных операторов, банковских транзакций, как люди снимают деньги в банкомате, как они передвигаются на автомобиле. Они прямым текстом говорят, что они объединили все в одну единую систему», — заявил представитель «Сколкова» в Китае Евгений Косолапов. Он добавил, что в Южной Корее информацию собирают в режиме реального времени, так как государство маленькое, система единая, связанность операторов мобильной связи весьма хорошая.

Отслеживают перемещения людей и в Азербайджане. «Для выхода из дома нужно отправить сообщение и указать, с какой целью ты его покидаешь. Я уже пользовалась этим новым сервисом. Отправляешь число от одного до трех: медицинская помощь, продукты, похороны родственника. Также отправляешь номер паспорта. Затем получаешь разрешение на выход из дома на два часа», — рассказала «360» жительница Баку Назрин. В России для контроля режима изоляции также ввели пропускную систему.