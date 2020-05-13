Таиланд готовы открыть для туристов в октябре

По данным Национального управления по туризму, они рассчитывают, что «внутренний туризм возобновится уже к июню-июлю, а иностранные гости вернутся в Таиланд в октябре, во время высокого туристического сезона».

Ранее посол Украины в Турции Андрей Сибиха заявил, что страна может остаться без украинских туристов. Причиной такого серьезного предупреждения стала песня «Катюша», которую исполнил передвижной концерт на курорте в Аланье в День Победы.