Разрешение на выход из дома

Рассказывает Назрин, жительница Баку

Когда приехала из США, где учусь, в Азербайджан, две недели сидела дома. В самолете нам измерили температуру и дали брошюрки с правилами карантина. По его истечении выходила из дома только по делам: в магазин, увидеться с бабушкой и к дантисту.

В Азербайджане, чтобы прекратить выходить из дома, людям потребовалось время и штрафы. Сейчас людей заметно меньше на улице. В основном, ходят с собакой или мусорным ведром. Лично я за продуктами хожу пешком в ближайший магазин, он в радиусе 200 метров от дома. Делаю это в маске и перчатках, разумеется.

Для выхода из дома нужно отправить сообщение и указать, с какой целью ты его покидаешь. Я уже пользовалась этим новым сервисом. Отправляешь число от одного до трех: медицинская помощь, продукты, похороны родственника. Также отправляешь номер паспорта. Затем получаешь разрешение на выход из дома на два часа Назрин

«Трудное финансовое положение»

Рассказывает Наиля, жительница Баку

Сейчас обстановка в стране нормальная, но люди далеко не сразу перестали выходить на улицу. Людей информировали о коронавирусе через СМИ, также улицы патрулировали машины с рупором.

Часть людей недовольна мерами, потому что многие работали в частном секторе. Не все были официально трудоустроены, поэтому сейчас находятся в трудном финансовом положении Наиля.

Многие люди сейчас вообще ничего не получают. Например, моя мама осталась без зарплаты, так как ее работа зависит напрямую от продаж. Отчим работает дистанционно и иногда ездит на пару часов на работу, если срочно нужно что-то подписать. Я не работаю сейчас, но мне выплатят за простой в работе две трети моей зарплаты.

Сами люди объединились и поддерживают друг друга, как могут. Созваниваются, подбадривают, если есть возможность, то помогают финансово. Есть волонтеры, которые отправляют еду малоимущим семьям.

Помощь друг другу

Рассказывает Эльвира, жительница Баку

Наша семья не пользуется услугами доставки, мы просто заранее закупились продуктами на месяца два вперед. Сейчас у нас есть водитель, который осуществляет покупки по мелочи. Сами мы стараемся не выходить лишний раз.

С доставкой продуктов через интернет-магазины в стране все не очень хорошо. Сайты выглядят, как доисторические, доставка производится не на высшем уровне, а также отсутсвует оплата онлайн, от чего, как мне кажется, теряется сам смысл покупки через интернет. Надеюсь, в связи с нынешней ситуацией в Азербайджане начнет развиваться шопинг онлайн и бесконтактная оплата.

Государство очень помогает народу. Объявлены кредитные каникулы, и идет рассмотрение об остановке выплат коммунальных услуг. Также сейчас проходит регистрация безработных, которые получат выплаты Эльвира

Меня приятно удивило поведение простых людей. В Сети люди публикуют посты, где спрашивают адреса и номера бабушек и дедушек, чтобы помочь им продуктами или чем-то еще. Многие жертвуют вещи для малоимущих семей. Обычные люди собирают коробки с продуктами и развозят бедным семьям. Компания, в которой я работаю, собрала коробки с продуктами для более, чем 500 семей.

Врачи «на высоте»

Рассказывает Д. Аббасов, 24 года, житель Баку

В области коммунальных услуг или уступок в кредитах до сих пор никакой помощи не предоставлено. Среди людей, выплачивающих кредиты или ипотеку, уже ходят анекдоты, мол, во время звонка своим клиентам, представители банков в первую очередь желают здоровья, твердят о необходимости оставаться дома, а затем оповещают о «непогашенных кредитах» — то есть «оставайтесь дома и гасите кредиты, господа».

Пути сообщения между различными районами страны заблокированы с целью безопасности. Были попытки нарушить данный указ различными, но это карается административной ответственностью в виде большого штрафа и возможным лишением водительских прав Д. Аббасов

Что же касается медиков, по словам знакомой и ее друзей, которых забрали на карантин по прибытии из Италии, наши центры и врачи находятся «на высоте». Они работают не покладая рук, условия — более чем приемлемые, а обстановка положительная и весьма комфортная. Так как знакомая ведет блог, она постоянно вела видеосъемку и публиковала ежедневные отчеты. Судя по ним, ее слова вполне оправданы.

Результаты быстрого реагирования

Рассказывает Алия Махмудова, 46 лет, жительница Баку

Когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила пандемию, я напряглась. Ее объявляют тогда, когда цифра смертности доходит до 12 процентов. Сразу приняла меры, отменила свои командировки и изолировалась вместе с семьей.

Азербайджан — в числе немногих стран, которые первыми отреагировали на это положение. Начали освобождаться медицинские учреждения, размещались граждане, прилетавшие из очаговых зон. В то время как в той же самой Италии проводился тогда футбольный матч Алия Махмудова

Государство и медицинские структуры сразу отреагировали. Начали проводить тренинги для врачей по мерам взаимодействия с зараженными. Медикам объяснили, как распределять пациентов, по каким категориям. Это очень хороший знак. Если посмотреть общую статистику всех стран, то мы находимся где-то в конце по количеству зараженных и смертей, далеко не в первых рядах.

По данным университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 641. Семь человек погибли. Выздоровели — 44.

590 человек проходят лечение в больницах особого режима. «Состояние 11 из них тяжелое, состояние 17 оценивается как средней степени тяжести, состояние остальных — стабильное», — сообщил оперативный штаб при кабмине Азербайджана.