Большая пресс-конференция Владимира Путина. Текстовая трансляция

Президент России Владимир Путин в 15-й раз проводит большую пресс-конференцию. На мероприятии вопрос главе государства могут задать представители всех СМИ: от крупнейших мировых до специализированных или небольших региональных. «360» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Пресс-конференция Владимира Путина проходит 19 декабря в Центре международной торговли в Москве. По традиции она начнется в 12:00 по московскому времени. Посмотреть пресс-конференцию Путина можно на YouTube-канале «360», а также в социальных сетях.

16:26 Президент поздравил всех с наступающим Новым годом. Пресс-конференция завершена.

16:20 Путина спросили о межнациональных отношениях.

«Мы говорили о тяжелых событиях 90-00-х годов, когда на территории страны была по сути гражданская война. Это тоже результат неблагоприятного развития в сфере межнациональных отношений. Мы ничего подобного не должны допустить, что бы привело к таким трагедиям», — ответил Путин.

Источник фото: телеканал «360»

16:15 Песков попросил о заключительном вопросе. Путин увидел девушку с табличкой «Семья». Это была журналистка русской службы «Би-Би-Си», и она спросила о детях Путина, когда они станут публичными людьми. Другой вопрос был об «Инопрактике». Путин отметил, что в этом проекте участвует много талантливых людей.

16:13 Вопрос об индексации пенсий, которая прописана до 2024 года. Что последует после этого? По словам Путина, в следующем году пенсии должны вырасти на 6,6%, а доходы пенсионеров государство должно в более ускоренном темпе. Он также заявил, что дальше поднимать возраст выхода на пенсию не будут.

Никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится Владимир Путин.

16:09 Песков намекнул, что пора закругляться, и предложил еще два вопроса. Тем временем пресс-конференция длится уже четыре часа.

16:06 Обращение Sputnik Estonia, чьи счета заморозили: «Я прошу у вас помощи, что может сделать Россия для журналистов, которые борются с цензурой на западе». Путин отвечает, что эти страны боятся правды и влияния этих СМИ: «Свобода распространения информации — одна из фундаментальных свобод современного демократического мира».

16:00 Журналист и автор книг по психологии Владимир Владимирович Шахиджанян о собравшихся людях на пресс-конференции и россиянах: «Часть у меня учились на журфаке, часть делали детей по моему способу». Путин: «У нас разве не один способ?»

15:58 Путина спросили, может ли женщина быть президентом.

С точки зрения возможности управления, с точки зрения ответственности за страну, за людей, эти требования не могут отличаться по гендерным принципам, это требования одинаковые: компетентность, порядочность и так далее. Женщины приносят женское начало, меньше агрессии, это безусловно будет востребовано Владимир Путин.

15:52 Девушка из Екатеринбурга с плакатом «Я люблю Путина, попросила построить вторую ветку метро. Путин говорит, что такие проекты осуществляются при поддержке федеральных властей, здесь нужно как следует поработать с региональными властями.

15:44 Вопрос о ветеранах в Краснодарском крае, которые живут в ужасных условиях (трущобах). Спрашивает, «не пора ли прекратить бесчинства», которые там происходят.

15:35 Президента поблагодарили за Универсиаду. А вопрос об экологии Красноярска. Многие заводы находятся в черте города, строится уже третий онкоцентр. Напомним, ранее там вводили режим «черного неба». Путин согласился, что в Сибири ситуация далека от благополучия. Говоря о лесных пожарах, там много труднодоступных мест. На федеральный уровень будут переводить ряд полномочий.

По городам, их 12, в которых наиболее неблагоприятная ситуация, приняты отдельные программы. Там представители промышленности должны будут защитить планы своего развития. Такие планы должны быть и по Красноярску Владимир Путин.

Источник фото: телеканал «360»

15:30 Вопросы о лизинге аграрной техники. Путин считает, что его нужно активнее использовать на сельскохозяйственном рынке.

15:28 Журналист BBC спросил Путина, что он думает о высказываниях Бориса Джонсона на его счет. Президент ответил, что если это не касается фундаментальных интересов России, то ему все равно: «Кто бы и что бы обо мне ни говорил, не имеет никакого отношения к фундаментальным задачам, в решении которых заинтересована Россия».

15:20 Вопрос из Японии, журналист агентства «Киодо». Что Путин думает о ядерной войне? Возвращение к теме СНВ-3. «Типун вам на язык. Предстоящей ядерной войне, вы что говорите-то», — ответил президент России.

15:18 Худшие события за время президентства — это теракты в Беслане и «Норд-Осте», заявил Путин.

«Самое тяжелое — крупные теракты. Это Беслан, никогда этого не забуду. Теракт на Дубровке. Самые значимые, вот мы говорим о необходимости роста реальных населения, но нам не удалось решить полностью вопрос бедности», — сказал президент.

15:15 Вопрос от «КП», можно ли Путина назвать уже сейчас исторической личностью. Президент считает, что оценить это должны люди в будущем.

Источник фото: телеканал «360»

15:14 Журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов предложил Путину опубликоваться у них, президент сказал, что почему бы и нет.

15:10 Путина спросили, когда улучшится благосостояние россиян. Президент отвечает, что нужно повышать производительность труда и увеличивать ВВП. «Действительно, в последние годы снижение реальных доходов. И это очень плохо, и мы должны решать. [...] Уровень зп за прошлый год немного подрос. Немножко подросли и реальные доходы в третьем квартале, но этого недостаточно», — сказал Путин.

15:04 Вопрос о свободном интернете. Путин: «Свободный интернет и суверенный не противоречат друг другу. Закон направлен на недопущение негативных последствий с возможным отключением. Чтобы у нас были свои ресурсы, которые были бы включены, чтобы интернет не был отрезан от нас. Мы не движемся в сторону закрытия интернета».

Источник фото: телеканал «360»

15:02 Как в России борются с пьянством? Путин говорит, что у нас пьют меньше, чем в Германии, если пересчитывать в чистом спирте. Кроме того, в стране проходит антиалкогольная компания, но ее не замечают. Также в России выросла продолжительность жизни из-за этих мер. Здесь важно разъяснять, а не ограничиваться полицейскими методами. Например, призывать пить тихие вина.

14:59 Путина спросили о проблемном препарате Фризиум и намекнули, что дальше трудности могут возникнуть с лекарством Фортум. Путин рассказал, что есть новое решение — регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов. Редкие лекарства нужно регистрировать, подчеркнул президент.

14:55 Вопрос о выходном дне 31 декабря. Попросили сделать по всей стране. Журналист Life: «Наши жены вам спасибо скажут, а может и ваша будущая». На это Путин ответил: «Лучше, если ваши жены будут говорить спасибо вам. Я с аргументами полностью согласен. Но как это сделать и нужно это сделать прямо сейчас, в спешке, я не знаю. [...] Подумаем об этом в спокойном, рабочем режиме».

14:50 Продолжение шуток, на этот раз про мальчика.

14:48 Путин услышал вопрос о домашнем насилии и дал слово журналистке. Она спросила, читал ли он законопроект. Путин призывает спокойно это обсуждать, прогнозировать, какие результаты он даст. Сам против домашнего насилия.

Какое мое отношение? Смешанное. Силой не заставишь любить, первое. Раньше обращались в месткомы, парткомы, требовали, чтобы они навели порядок в семье, приструнили, чаще всего мужчину. Я против любого насилия, в том числе в семье, прежде всего к детям и женщинам. Это признак очень низкой культуры, когда более сильная особь качает права с помощью кулаков Владимир Путин.

Источник фото: телеканал «360»

14:43 Спросили, могут ли все больные дети получать бесплатное лечение, без всяких льгот. Путин напомнил, что медицина в стране бесплатная, но детскую медицину нужно выносить на более высокий уровень. «Конечно, мы должны добиваться того, чтобы к детям по-особенному подходили, уделяли особенное внимание. Сейчас по лекарствам в отдельную категорию вынесли детские рецептуры», — добавил Путин.

14:38 Вопрос о демографической проблеме, в том числе о снижении из-за 90-х годов. Есть два способа решить проблему: увеличение рождаемости и миграции. Путин считает, что нужно в странах, откуда едут мигранты, открывать обучающие курсы и филиалы вузов. Чтобы те могли адаптироваться и научились уважать нашу культуру. Это касается не только выходцев СНГ, но и внутренней миграции, Путин привел в пример уроженцев Северного Кавказа.

Источник фото: телеканал «360»

14:37 Об изменениях в пенсионной системе:

Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации, нигде Владимир Путин.

14:32 Вопрос из Турции о Ливии, мол Россия поддерживает ливийскую освободительную армию. Россия была против вооруженных сил в Ливии. Сейчас российская сторона находится в контакте и с Сараджем, и с Хафтаром.

14:30 «Газета.ru» спросила про искусственный интеллект. Здесь Россия продвинулась в банковской сфере и беспилотниках.

«Это важнейший вопрос для России на перспективу, вопрос выживаемости. Потому что возможности ИИ будут влиять и на оборону, и на экономику. Для нас это особенно важно при нашей огромной территории и относительно небольшом населении. если мы не будем двигаться по этому направлению, мы даже не сможем территорию охранять», — сказал Путин.

Источник фото: телеканал «360»

14:28 Президент назвал оборонку локомотивом высокотехнологических отраслей производства.

14:21 Путин о санкциях и их влиянии:

Ничего хорошего в этом нет, но наша экономика, могу с полной ответственностью заявить, адаптировалась к внешним шокам. А национальная валюта стала более устойчивой к колебаниям на энергоносители Владимир Путин.

14:17 Путина попросили помиловать человека, который установил памятник русской учительнице, Сеида Амирова и присвоить звание Героя разведчице, а также увековечить ее память на ТВ. Женщине, которая долго просила и задавала вопрос, Песков намекнул о наглости.

Источник фото: телеканал «360»

14:12 Немецкий журналист ожидаемо спросил об убийстве гражданина Грузии в БерлинеЗалимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), о том, были ли запросы между правоохранителями. Путин заверил, что запросы были по закрытой линии на уровне спецслужб. Он также напомнил, что убитый был боевиком.

«Это был абсолютно кровавый убийца. Только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек, вдумайтесь в эти цифры. Он участвовал в организации взрывов в метро. И это не весь перечень его злодеяний. [...] У вас такие бандиты ходят по Берлину», — сказал Путин.

14:08 Магадан спрашивает про банки, будут ли те ужесточать условия для «невыгодных клиентов», имеются в виду льготники по ипотеке. Путин заверил, что такого не будет. Ипотечная ставка в 2% не будет приносить им убытков, гарантия есть со стороны правительства.

14:07 Кто-то из зала усиленно выкрикивает поздравления и приготовил подарок. Путин послушал и поблагодарил. Оказалось, это были белорусские СМИ и икона.

Источник фото: телеканал «360»

14:01 Каким будет союзное государство? Путин говорит, что русские и белорусы — почти один народ, но для интеграции не сделано 90%.

«Нужны общие правила в виде законов в сфере налогов, в сфере дотационной политики, общие контрольные органы, общие правила в антимонопольной политике», — заявил Путин и добавил, что у России и Белоруссии есть желание проделать такую огромную работу.

14:00 Еще раз спросили про Голунова, кто заказал подбрасывание наркотиков. У Путина нет информации по этому поводу.

13:58 Вопрос об отставке главы Иркутска Левченко, было ли это справедливо. Путин сказал, что сейчас там нужен специалист, который разбирается в условиях, также в регионе много проблем и на носу выборы.

Источник фото: телеканал «360»

«Если вы намекаете на то, что он от КПРФ, то могу заверить, что это не имеет никакого отношения. Для меня вообще нет значения. Главное — чтобы человек эффективно работал», — сказал Путин.

13:52 Путин напишет статью о Второй мировой войне, роли Польши и советских войск в ней. Его спросили о приравнивании коммунизма к нацизму. Президент назвал это верхом цинизма. «Решение Европарламента о приравнивании Советского Союза к тоталитаризму неприемлемо», — сказал Путин.

13:45 Вопрос из Китая про межгосударственные отношения. «Главное — беспрецедентный уровень доверия между нашими странами. [...] Мир не может быть однополярным, с единым центром, откуда все мировое сообщество управляет. В этом велика роль нашего взаимодействия с Китаем. Будем укреплять наши двусторонние связи», — отвечает Путин.

13:43 Российские спортсмены продолжают готовиться к соревнованиям, сообщил Путин.

13:40 Еще об инфляции: «Годовая инфляция в России на данный момент замедлилась до 3,25%. В начале следующего года мы можем увидеть показатель ниже 3%», — сказал Путин.

Источник фото: телеканал «360»

13:38 «Мы не боимся инфляции», — заявил Путин. И добавил, что Фонд национального благосостояния вырос, 20% уже находятся в экономике. У таких фондов предназначение — обеспечить стабильное состояние нашей валюты. «И фонд это делает, это подушка нашей безопасности», — добавил Путин, отвечая на вопрос копить или тратить для экономического роста.

13:34 РИА «Новости» спрашивает об изменениях в конституцию, пришло ли время, ведь президент у руля 20 лет, есть ли в России политическая конкуренция. Конституцию менять не будут, говорит Путин, но допустил расширение прав парламента.

13:30 Вопрос о деле Голунова от «Интерфакса»: это признак правоохранительной системы, что все остаются безнаказанными и своих не сдаем. Считает ли Путин, что пришло время почистить систему и что будет с делом. Путин вспомнил, как работал в КГБ. С ним работал старичок, из-за которого все разбегались по кабинетам. Тогда были чистки, человек приходил на работу, возбуждали дело, вечером тело приносили семье. Старичок заводил дела. Поэтому лучше чисток не проводить. Лучше контролировать со стороны общественности. В органах работают (эффективно) службы безопасности. Про «своих не сдаем», Путин считает, говорить не корректно.

Что касается Голунова, такая у него фамилия? Действительно решено засекретить материалы, так как в ходе расследования возникают вопросы об организации оперативно-разыскной деятельности. Хочу проинформировать, что от работы отстранены пять человек из МВД, они уволены, против всех них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет СК Владимир Путин.

13:26 Нацпроекты. Журналист говорит, что цели завышены, буксует ли реализация и какие меры могут принять. Путин говорит, что раньше не было таких инструментов. В целом пересматривать не будут, но куда-то могут внести коррективы.

13:23 Путин о тех, кто критикует блокаду Ленинграда, мол надо было сдать город: «Вы придурки, нет?» Он также ответил на вопрос о том, жалеет ли, что на 75-летии Победы не будет Грузии и Украины: «Если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей, это было бы для них большой ошибкой. Означает, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые отдали жизнь за независимость собственной родины».

13:19 Россия заинтересована в сохранении и поддержании отношений с США. Перспективы, считает Путин, есть. Речь идет об СНВ-3.

До конца года готовы просто взять и продлить действующее соглашение об СНВ-3. Но пока на наши продолжения нет ответа. Если не будет СНВ-3, не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений Владимир Путин.

13:16 Спрашивают об СНВ-3 и импичменте Трампа. Путин называет, что идет внутриполитическая борьба, так как одна партия проиграла другой. Он уверен, что США будут работать с Россией там, где выгодно, но если что-то не так пойдет, то РФ ответит зеркально. Например, США хотят сохранить транзит на Украине, но Россия тоже этого хочет. Лучше бы денег дали, сказал Путин, в зале прозвучали аплодисменты.

Источник фото: телеканал «360»

13:13 Вопрос от чеченского журналиста о дороге в Грузию. В планах такого нет, но идея президенту известна.

13:10 Путин не может себе простить, что позволил погибнуть первому президенту Чечни Ахмату Кадырову: «Он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел, я до сих пор не могу простить себе, что отпустил его».

13:08 О Мавзолее и его закрытии:

Что касается тела, это не нужно трогать, пока у нас есть много людей, которые связывают с этим свою жизнь, судьбу, достижение прошлых советских лет. Поэтому надо просто идти вперед и развиваться Владимир Путин.

13:04 Вопрос от «Коммерсанта» про Ленина, пора ли выносить тело из Мавзолея. Путин назвал Владимира Ильича скорее революционером, а не государственным деятелем. Журналист «Ъ» в своем вопросе упомянул мнение Путина о том, что Ульянов развалил тысячелетнее государство, президент ответил, что под этим имел в виду, что строго централизованное государство переделал в конфедерацию, в итоге территории были порезаны. И Сталин принял такую ленинскую форму.

«В итоге в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые никогда не принадлежали Украине, были переданы туда со странными формулировками — для усиления пролетариата на Украине», — рассказал Путин.

Источник фото: телеканал «360»

13:00 Вопрос об ипотеке и дальневосточном гектаре. Будут ли делать какие-то льготы для молодых жителей Сибири и Зауралья. Путин говорит, что сначала нужно решить проблему с гектаром на Дальнем Востоке и потом уже распространять дальше. По поводу ипотеки в 2%, сначала опять же посмотрят, как это будет работать на Дальнем Востоке.

12:57 Решение по транзиту газа через Украину продолжат искать. Здесь больше вопрос о сроках и объемах, транзит сохранят, говорит Путин и напоминает о решении Стокгольмского арбитража.

«Одно из обоснований решения — в связи с тяжелым экономическим положением на Украине. Но решение суда есть, и мы должны из этого исходить. Мы будем искать приемлемое для всех решения, в том числе и для Украины», — сказал Путин.

12:53 О самопровозглашенных республиках Донбасса: там нет иностранных войск, но есть местная милиция, местные силы самообороны, они состоят из местных жителей. Техника, которая там находится, не иностранная, а местных. Среди наемников там есть французы и немцы причем с обеих сторон, однако это не основа военных.

На Донбассе гордые люди живут, поэтому вряд ли удастся решить эту проблему силовыми методами Владимир Путин.

12:48 Путин пошутил во время вопроса от украинского журналиста УНИАН Романа Цимбалюка. Тот намекнул на украинские танки на Кубани, а президент уточнил, какие именно советские машины Киев хочет ввести.

12:47 Путина насторожило заявление Зеленского, что можно пересмотреть Минские соглашения. В этом случае процесс может встать. Здесь ключевое — это закон об особом статусе Донбасса, ему еще не дали действующий характер на постоянной основе.

12:44 Путина спросили, что он думает о президенте Украины Владимире Зеленском. Отвечая на вопрос Первого канала, он сказал, что не хочет давать характеристики своим коллегам, но сказал, что когда люди попадают на такие места, то они как минимум незаурядные.

Источник фото: телеканал «360»

«Давайте с последнего начнем, я считаю некорректным давать характеристики своим коллегам. Я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам никогда характеристики не даю. По действующим людям язык не поворачивается. Когда люди попадают на такие места, это значит, что они прошли отбор и это все люди незаурядные, как минимум», — отметил президент России.

12:41 Ответ Путина на вопрос о запретах WADA: решения приняли еще на прошлой Олимпиаде, и сейчас наказывают за то же самое. Также наказания должны быть индивидуальными, ведь большинство российских спортсменов чистые. Здесь речь идет о политическом решении.

«Мы все делаем для того, чтобы российский спорт был чистым. Наша РУСАДА формировалась в соответствии с рекомендациями ВАДА, мы даже руководителя в соответствии с ними выбирали. Поэтому это решение носит политический оттенок», — сказал Путин.

12:39 Путин решил продолжить отвечать на предыдущий вопрос. На медицину выделят дополнительные деньги в виде 550 миллиардов рублей, средства пойдут на технику и транспорт. Предполагается построить или привести в порядок 10 тысяч учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и где-то до 10 тысяч различного оборудования.

12:36 «Матч ТВ». Вопрос задает Ольга Богословская, ее интересует, как будет развиваться отечественный спорт в условиях запретов из-за допинга.

12:32 Вопрос от журналиста Ura.ru говорит, что в здравоохранении все преобразования косметические, зарплаты остаются низкими, очереди никуда не уходят, спрашивает, нужно ли вводить другую модель управления в медицине. Путин говорит, что можно увеличить тариф ОМС или внутри него что-то изменить. 70% идет на зарплату, поэтому если что-то менять, то денег не останется ни на что. Однако второй способ, если увеличить тариф, приведет к росту цен на товары и инфляции: «Увеличение зарплаты в таком случае будет съедено инфляцией» У Путина есть иное решение.

Источник фото: телеканал «360»

«Внутри существующей системы надо избавиться от несправедливой дифференциации (у главврача одна зарплата, у хирурга — другая), второе — нужно изменить базовую ставку. Также надо создать единый подход к стимулирующим выплатам (за количество выездов и принятых больных), кроме того, нельзя снижать надбавки за работу в особых условиях (ночные часы, выходные дни). Также с ростом экономики надо будет поднимать заработную плату в социальной сфере, в том числе и медицине», — говорит президент.

12:30 Путин рассказал, что созданы новые отрасли в энергетике и целые комплексы мирового класса на Дальнем Востоке и в Заполярье. В гидроэнергетике произошел значительный рывок вперед.

Поэтому те, кто считают, что мы живем на доставшихся нам от старых поколений ресурсов, глубоко заблуждаются Владимир Путин.

12:25 Вопрос от ТВЦ. Матвей Шестаков: «Очень часто в СМИ вам ставят в укор, что реальный сектор экономики построен на советском наследии. Что вы скажете на такую критику?» Путин ответил, что Россия пользуется советским достоянием и благодарна предкам за создание великой державы, однако привел примеры успехов современной РФ.

«Во-первых, 75% производственных мощностей перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. […] Сейчас Россия самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок — мы обошли и США и Канаду. 46% рост в сельхозпроизводстве», — сказал президент.

12:23 Нужно строить больше предприятий по переработке отходов, рассказывать, как они будут работать, какой от них вред. В России будут использовать для этого новейшие технологии, следить за этим будут общественные организации. «Если будем всем миром решать эту задачу, то мы ее решим», — сказал Путин.

Источник фото: телеканал «360»

12:21 Отвечая на вопрос о мусоре Путин говорит, что нужен диалог с людьми, уход от серых схем, также он говорит о прозрачности, которой не хватает, «нужно объяснять, чтобы было понятно, кто и за что платит».

«Но не хватает прямого общения с гражданами. Надо показывать — как будет развиваться, где будут перерабатываться эти отходы и мы точно должны избавиться от серых схем и криминала», — говорит Путин.

12:18 Кто-то выкрикнул с места. Это Виктор Смирнов из 47news. Его вопрос о мусорной реформе. Песков попросил так не делать, но Путин решил пойти на исключение и выслушал журналиста. Мужчина вызвал смех в зале своей просьбой. Он попросил 10-минутное интервью с президентом, пока тот идет до машины после пресс-конференции.

12:15 Второй вопрос с Камчатки. Журналистка пошутила про цены на билеты до региона, мол не поэтому ли Путин туда не летает. Он сказал, что у него вообще льготная категория.

Источник фото: телеканал «360»

12:09 Первый вопрос о климатических изменениях. Его задал журналист радиостанции «Маяк» поинтересовался мнением Путина на этот счет, а также спросил про Парижское соглашение. Президент говорит, что Россия не относится к числу самых крупных эмитентов по числу выбросов, на первом месте США и КНР, ЕС, затем уже Россия и далее Индия.

«Мы должны предпринять максимальные усилия, чтобы климат драматически не менялся. Для нашей страны этот процесс очень серьезным является, темпы роста температур у нас выше чем в среднем по планете в 2,5 раза», — сказал Путин.

12:08 Владимир Путин вышел в зал.

Источник фото: телеканал «360»

12:05 Каждая такая встреча Путина длилась минимум три часа. Самая короткая длилась 1 час 35 минут. Это была первая пресс-конференция в 2001 году.

11:57 Помочь президенту смогут музыкальные инструменты, так решили представители некоторых СМИ. Журналисты ГТРК «Мордовия» принесли на пресс-конференцию специальную трубу, которая помогает решать проблемы. «360» протестировал звучание.

11:52. Президенту на пресс-конференции могут задать самые разные вопросы. Например, в прошлом году Путин рассказал про реализацию национальных проектов, отношения с западными державами, но также поговорил и о личном. Один из журналистов поинтересовался семейным положением президента.

«Он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему. Ну ладно. Будем считать, что на вопрос я ответил, хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное», — отшутился Путин.

11:48. Корреспондент муниципального телевидения Волгограда Александра Агафонова принесла на пресс-конференцию экзоскелет, который разработали в их городе. Она намерена предложить главе государства создать центр по производству таких устройств в Волгограде.

11:45. Пресс-конференция традиционно проходит в конце года. Она начинается с небольшого отчета Путина о социально-экономической ситуации в стране. Так что мероприятие можно назвать подведением итогов года.

11:41. В зал начали пускать журналистов. Как сообщили в Кремле, на пресс-конференцию аккредитовались 1895 представителей СМИ.

11:37. До пресс-конференции осталось чуть менее получаса. И журналисты уже в сборе. Как обычно, для привлечения внимания многие решили одеться необычно. Самые интересные наряды в галерее «360».

11:35 В 2019 году пресс-конференция немного изменила правила. Раньше журналисты старались привлечь внимание президента громоздкими конструкциями: плакатами или игрушками. В этот раз Кремль ограничил размер плакатов до формата А3 (297×420 миллиметров). Ранее в администрации президента говорили, что большие конструкции мешают работе видеооператоров и фотографов.

11:30 Пока не известно, сколько продлится пресс-конференция президента. Телеканалы традиционно заложили на нее три часа в сетке вещания, однако в среднем мероприятие длится четыре часа. Прошлогодняя встреча с журналистами продлилась три часа 43 минуты. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда президент общался с журналистами почти пять часов.