Захарова обвинила ЕП в попытке приравнять СССР к нацистской Германии Подробнее

В МИД подчеркнули, что СССР никогда не являлся союзником гитлеровской Германии. На подписание пакта руководство страны пошло, чтобы отсрочить день объявления войны агрессором.

«Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже», — сказано в сообщении.

Таким образом, благодаря этому вынужденному шагу удалось повысить обороноспособность страны и спасти сотни тысяч людей.

Источник фото: vk.com/ МИД России

Ранее Европарламент принял резолюцию под названием «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», где поднимался вопрос причины начала Второй мировой войны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что документ искажает исторические события, а авторы пытаются приравнять СССР к нацисткой Германии, что недопустимо.

В 1939 году министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп и его советский коллега Вячеслав Молотов заключили соглашение о ненападении. Договор получил название пакт Молотова — Риббентропа. Согласно документу страны обязывались не нападать друг на друга и держать нейтралитет, если военные действия начнутся на территории третьей стороны.