Красноярск предупредили о «черном небе». Техногенный туман в фото и видео
В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что действует режим с 07:00 5 декабря до 07:00 следующего дня.
«На территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — подчеркнули в управлении. Степень неблагоприятных метеоусловий первая.
«Четко видно белую взвесь, которая не поднимается выше деревьев!» — писали пользователи еще накануне, демонстрируя погрузившиеся в непонятный туман улицы.
«„Черное небо“… Этот техногенный, романтический туман», — дают характеристику метеоявлению в Сети.
В последние три года режим «черного неба» в Красноярске вводили несколько раз. Горожане жаловались на висящий серый туман, плохую видимость и неприятный запах.
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По информации в соцсетях, синоптики впервые предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях заранее.
Неделю назад режим НМУ в Красноярске вводили на два дня.