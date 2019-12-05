Красноярск предупредили о «черном небе». Техногенный туман в фото и видео

Режим «черного неба» на сутки ввели в Красноярске. Жителей города предупредили о неблагоприятных метеоусловиях. В Сети появилось фото и видео затянутого пеленой города и его окрестностей.

В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что действует режим с 07:00 5 декабря до 07:00 следующего дня.

«На территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — подчеркнули в управлении. Степень неблагоприятных метеоусловий первая.

«Четко видно белую взвесь, которая не поднимается выше деревьев!» — писали пользователи еще накануне, демонстрируя погрузившиеся в непонятный туман улицы.

«„Черное небо“… Этот техногенный, романтический туман», — дают характеристику метеоявлению в Сети.

В последние три года режим «черного неба» в Красноярске вводили несколько раз. Горожане жаловались на висящий серый туман, плохую видимость и неприятный запах.

Источник фото: «ВКонтакте»

Повышенный режим неблагоприятных метеоусловий объявили в Кемерове Подробнее

По информации в соцсетях, синоптики впервые предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях заранее.

Неделю назад режим НМУ в Красноярске вводили на два дня.