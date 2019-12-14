МИД Германии ответил на слова России о розыске убитого сторонника Басаева

По словам Мааса, Германия от России не получала просьб об экстрадиции сторонника Шамиля Басева Залимхана Хангошвили. Министр подчеркнул, что объяснение исходившей от него угрозы тоже считает странным.

«Все это делается сейчас задним числом. Это звучит как оправдание [преступления]», — произнес глава МИД Германии.

4 декабря Берлин объявил персонами нон грата двух дипломатов из России. Москва была вынуждена ввести зеркальные меры.

По словам президента России Владимира Путина, о выдаче Хангошвили вопрос неоднократно поднимался, но соглашение об экстрадиции между РФ и Германией достигнуто не было.

Зелимхан Хангошвили умер в Берлине 23 августа после выстрела в голову. Силовые структуры Германии уверены: им хватит доказательств, чтобы обвинить госорганы России и Чеченской Республики в убийстве. Москва причастность к преступлению отрицает.

Хангошвили был одним из чеченских боевиков, которые поддерживали Шамиля Басаева в войне против России. С 2002 года он находился в розыске как подозреваемый в терроризме.