Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение WADA в отношении России. Она заявила, что Россия могла бы проводить собственную Олимпиаду, на которую не распространялись бы решения Всемирного антидопингового агентства. «Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры», — сказала Матвиенко и добавила, что у России есть большой опыт проведения крупнейших международных турниров.

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«Я не могу комментировать заявление Валентины Ивановны [Матвиенко]. Она неоднократно говорила о необходимости отстаивания наших интересов и защиты интересов наших спортсменов. Это является краеугольным камнем нашей позиции», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к предложению спикера Совфеда.

Касаясь непосредственно подобной инициативы, Песков отметил, что это «вопрос к нашим спортивным властям. В Кремле эта тема не обсуждается».

Исполком WADA 9 декабря отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Речь идет об Олимпийских и Паралимпийских играх, а также о чемпионатах мира.

«Чистые» атлеты из России теперь смогут соревноваться со спортсменами из других стран только в нейтральном статусе. Агентство запретило поднимать во время награждения российских спортсменов национальный флаг и исполнять государственный гимн.