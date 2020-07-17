Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана. Он собрал миллионы фунтов для борьбы с коронавирусом

Церемония состоялась в Виндзорском замке. На нее пришли дочь Мура, его зять и внучка. Телеканал расценил событие, как «беспрецедентное», так как многие другие мероприятия с участием королевы в июне и июле перенесли из-за коронавируса. Однако для ветерана сделали исключение.

Том Мур прославился после того, как объявил сбор средств для врачей, которые борются с COVID-19. В апреле, за несколько недель до своего 100-летия, он пообещал пройти 100 кругов по своему двору. Все, кто хотел поддержать его, могли пожертвовать деньги службе здравоохранения.

История быстро распространилась в интернете, и в итоге ко дню рождения удалось собрать больше 30 миллионов фунтов стерлингов (2,7 миллиарда рублей). Тома Мура поддержали музыканты, спортсмены и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В итоге ветеран перечислил 32,7 миллиона фунтов стерлингов в Национальную службу здравоохранения (NHS). Так мужчина отблагодарил врачей, которые помогли ему в лечении рака и перелома бедра.

Джонсон, который переболел коронавирусом, со словами «национальное достояние» предложил посвятить ветерана в рыцари. В мае Букингемский дворец поддержал инициативу. Ветеран вдохновился и понадеялся, что необходимый для обряда меч не будет слишком тяжелым, поскольку он еще слишком слаб после операции.

Мур восстанавливается после хирургического вмешательства в тазобедренный сустав. Он передвигается с помощью ходунков.