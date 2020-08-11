VAR должна была помочь арбитрам, но привела к скандалам. Что не так с системой видеопомощи в России

Систему видеоповторов вводили для помощи арбитрам. Но в России вокруг нее постоянно возникают скандалы: ей либо не пользуются, либо принимают решения, которые всех возмущают. Так пользу или вред приносит VАR и есть ли вероятность, что ее вообще уберут из футбола?

После скандала из-за судейства в матче «Спартак» — «Сочи» видеоассистент Алексей Еськов заявил, что работал в соответствии с протоколом VAR, поэтому не мог сказать главному арбитру Василию Казарцеву, что повода для пенальти не было.

«Я выполнял свою работу в соответствии с регламентом. Я могу только следовать оценкам руководителя. Когда я выполнял функции VAR, смотрел, был ли контакт. Я был обязан следовать решению судьи. Это его трактовка и решение ситуации. Нарушаем ли мы протокол, если говорим, что это не пенальти? Да», — пояснил Еськов в эфире «Матч ТВ».

По мнению комментатора Алексея Андронова, в неубедительных объяснениях Еськов прятался за протокольными формулировками. Да, по регламенту он не может вмешиваться, но только если не считал, что Казарцев допустил очевидную ошибку.

«А в других странах считают, что это очевидная ошибка. Журналисты хорватского телевидения работали с „Открытия Арены“ и хохотали над этим эпизодом, пытаясь понять, как его можно смотреть, чтобы увидеть пенальти в итоге», — пояснил Андронов «360».

Глава проекта по внедрению системы видеоассистента арбитра (VAR) в России Леонид Калошин не смог оперативно, без запроса, ответить на вопросы «360». Накануне в интервью «Матч ТВ» он пояснил, что видеоарбитр проверяет правоту решения судьи на игровую ситуацию. А решать, стоит ли наказывать за контакт 11-метровым, должен судья на поле.

Казарцев расценил контакт ноги Жиго с ногой Немченко как нарушение. Еськов подтвердил, что контакт был.

«Судья на поле обязан принять какое-либо решение, видеоассистент задает себе глобальный вопрос: есть явная и очевидная ошибка или у судьи есть основания принять такое решение? <...> Таким решением Еськов подтверждает, что исходное решение Казарцева не явная и очевидная ошибка», — подытожил Калошин.

Как работает VAR

Работа VАR осуществляется в соответствии с протоколом, пояснил «360» бывший и. о. главы Департамента судейства и инспектирования РФС, арбитр FIFA Алексей Николаев. Различий в использовании системы в России и за рубежом нет. Основной момент — видеоассистент вмешивается при очевидной и явной ошибке судьи.

«Я думаю, что если видеоассистент считает, что нужно пересматривать, он обязан позвать главного арбитра, чтобы он посмотрел. Если видеоассистент видит, что это очевидная и явная ошибка главного судьи», — пояснил Николаев.

На вопрос, может ли судья запросить просмотр повтора, если не уверен или не рассмотрел спорный эпизод, Николаев ответил, что «инициатор просмотра видеоэпизода все-таки видеоассистент».

«Я уверен, что VAR вряд ли уберут. Во всем мире система продвигается из года в год. Российский футбол и РФС идут в ногу со временем и будут идти вместе с рекомендациями FIFA, UEFA и использовать VAR в дальнейшем», — добавил Николаев.

Польза или вред?

Видеоповторы давно и успешно применяются в хоккее, американском футболе, фехтовании, борьбе, волейболе и так далее. Представить современный спорт без этой системы невозможно. Но в российском футболе сильно проседает уровень исполнителей, считает футбольный комментатор Алексей Андронов.

«Нужно поднимать общий образовательный уровень и их личностные качества. Потому что они боятся вмешаться, боятся что-то лишнее сказать.Что приводит, к сожалению, именно у нас к скандалам», — сказал Андронов.

Комментатор не исключил, что проблемы также могут быть связаны с тем, что только в России «VAR непосредственно связана с основным вещателем, который является отраслевым подразделением главного футбольного клуба страны», что в других странах нонсенс. Напомним, что «Газпром» является владельцем как «Матч ТВ», так и «Зенита».

По мнению комментатора Станислава Рынкевича, недовольство VАR связанно с неоправдавшимися ожиданиями людей — при введении системы всем казалось, что сейчас, наконец, «футбол станет честным». Но даже такая работа системы приносит больше пользы, чем вреда, поскольку позволяет пересматривать моменты.

Зарубежный опыт

Даже не в таком «богатом» чемпионате Чехии давно и без особых нареканий пользуются VAR. Регламент применения системы там проще. Исправить все судейские ошибки она, конечно, не способна, но многие все же исключает.

В Германии VAR работает без громких скандалов. В частности, ее применяли во время домашних матчей дортмундской «Боруссии» в Лиге Чемпионов, нареканий работа арбитров не вызвала. Хотя и ошибки в Бундеслиге тоже бывают.

«Бывает и то, и другое. Без ошибок система бы не смогла заработать. Судьям приходится переучиваться, изучать новые технологии в своей работе. Чем выше уровень исполнителей, тем они лучше делают эту работу. Топовые европейские судьи нормально справляются. Там, где более открыт мир футбола, более прозрачен, там это быстрее получается», — сказал Андронов.

В 2019 году VAR заработала в Английской Премьер-лиге и тут же вызвала множество нареканий болельщиков. Скандалы возникают и в Ла Лиге, где зрители говорят, что слишком часто решения принимаются в пользу «Реала». С другой стороны, много случаев, когда система помогает изучить эпизод.

«Думаю, в чемпионате России тоже это довольно часто происходит. Просто мы чаще всего запоминаем и обсуждаем эпизоды, которые привели к несправедливому решению. А если судья быстро посмотрел и принял правильное решение благодаря VAR, то так и должно быть. Поэтому мы нем не акцентируемся, не обсуждаем, и кажется, что их не так уж и много», — заключил Рынкевич.