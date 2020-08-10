Футбольного арбитра Василия Казарцева отстранили от работы после сомнительного судейства во время матча первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи». Он назначил спорный пенальти в ворота красно-белых, благодаря которому команда из Краснодарского края ушла от поражения.

«Казарцев и [Алексей] Еськов (видеоассистент — прим. ред.) пройдут проверку на полиграфе. Казарцев отстранен на ближайшие матчи», — заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц во время беседы с корреспондентом портала Championat.com.

Скандальная встреча «Спартака» с «Сочи» состоялась 9 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Хозява забили два гола кубанцам, после чего Павел Маслов сбил в своей штрафной Кирилла Заику. Казарцев назначил в ворота красно-белых пенальти, который южане успешно реализовали.

На 90-й минуте встречи Казарцев снова назначил одиннадцатиметровый «Спартаку» после того, как игрок «Сочи» Анатолий Немченко столкнулся в штрафной москвичей с Самуэлем Жиго. С решением главного арбитра матча согласились судьи с VAR.

В этом случае Казарцев очевидно ошибся, что впоследствии признали в РФС, однако этот пенальти помог сочинцам уйти от поражения на последней минуте встречи. Матч закончился со счетом 2:2. Решение Казарцева вызвало волну возмущения среди поклонников футбола. Из-за гневной критики ему пришлось удалить свой аккаунт в Instagram.

Владелец «Спартака» Леонид Федун после этого инцидента заявил, что снимет команду с чемпионата России.