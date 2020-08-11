Арбитр объяснил второе пенальти в ворота «Спартака»

В эфире «Матч ТВ» арбитр Алексей Еськов объяснил, почему не вмешался в назначение второго пенальти во ворота «Спартака» во время игры в матче с «Сочи».

Его переговоры с главным судьей матча 1-го тура Тинькофф РПЛ Василием Казанцевым попали в программу «Все на футбол!».

«Я находился в роли ассистента VAR, работал в соответствии с регламентом. Это неочевидная ситуация. Это больше не пенальти, чем пенальти. Я не менял точку зрения, однако следовал протоколу. Я был обязан следовать решению судьи», — заявил Еськов.

Он добавил, что не имел права говорить главному судье матча Василию Казарцеву, был ли пенальти или нет. Об этом сообщило RT.

Ранее стало известно, что «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Оба гола сочинцами были забиты с пенальти. Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что снимет клуб с российского чемпионата. Он обвинил судей в намеренных ошибках, допущенных в отношении его команды. С ним согласился член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев, назвавший судейство маразмом.

Генеральный директор столичного клуба «Спартак» Шамиль Газизов подчеркнул, что Федун пытается совладать с несправедливостью, допущенной на чемпионате.