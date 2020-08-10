РФС признал ошибку судьи в матче «Спартак» — «Сочи», который закончился 2:2 из-за двух пенальти в ворота красно-белых. Последнее пенальти судья назначил на 90-й минуте — оно спасло южан от разгрома.

По этому поводу владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата России. Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Сочи» Василий Казарцев ошибочно назначил второе пенальти, заявил «Спорт-экспрессу» глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи. «К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго», — заявил Кашшаи. Сейчас Казарцева отстранили, при этом в отношении видеоассистента Алексея Еськова будет проведено разбирательство, уточнил Кашшаи.