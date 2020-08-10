Судейская «клоунада» вокруг «Спартака». Как красно-белые оказались на грани выхода из чемпионата России

После ошибок арбитра в матче с «Сочи» владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его команда снимется с чемпионата. Позднее СМИ узнали, что глава РФС отговорил его от такого шага. В последнее время команду преследует череда судейских скандалов. Они начались сразу после возобновления чемпионата после пандемии. Рассказываем, чем закончится эта история и какого футбольного бога прогневили красно-белые.

Судейские скандалы вокруг «Спартака» перешли в новый сезон. В первом же туре, в концовке игры с «Сочи», Василий Казарцев назначил два странных пенальти в ворота Александра Максименко. А видеоарбитр Алексей Еськов спорные моменты не заметил. В итоге встреча закончилась вничью — 2:2.

После матча в РФС признали второй пенальти ошибочным и отстранили Казарцева от судейства. В отношении работы Еськова пообещали провести расследование. Но председатель совета директоров «Спартака» заявил, что команда не будет доигрывать сезон.

«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен „Спартак“ — значит, не нужен!» — заявил Федун.

Источник РБК в РФС заявил, что глава союза Александр Дюков созвонился с Федуном и отговорил покидать чемпионат. «Заявление Федуна о снятии было эмоциональным. „Спартак“ сниматься не будет», — сказал собеседник издания. В «Спартаке» пока эту информацию официально не подтвердили.

Судейская «клоунада» началась сразу после возобновления чемпионата России — 2019/2020. В матче против «Тамбова» судья Владимир Москалев отменил чистый гол спартаковца Александра Соболева и почти тут же назначил странный пенальти в ворота красно-белых. В игре с «Локомотивом» Сергей Лапочкин ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака», зато не назначил его в ворота железнодорожников. В полуфинале Кубка России Сергей Иванов ни разу не указал на 11-метровую отметку после грубых нарушений Жиркова, Барриоса и Айртона. Такие же странности наблюдались и в других играх концовки чемпионата.

Видеоразочарование

Раньше таких прецедентов в самом начале чемпионата в России еще не было. Команды уходили из-за отсутствия финансов и получали техническое поражение в каждом оставшемся матче. Но решение Леонида Федуна эмоциональное — комментатор Станислав Рынкевич уверен, что тренер передумает. Возможно, из-за решения об отстранении антигероя матча Казарцева от судейства и разбирательства по поводу работы видеоассистента Еськова.

Разговоры о том, что красно-белых сознательно «топят», — нечто из области теории заговоров, сказал Рынкевич. Аналогичная ситуация наблюдается и в Ла Лиге, где решения нередко принимаются в пользу, например, «Реала», а не маленьких клубов.

При этом нельзя не отметить, что «Спартаку» действительно не везет с судейскими решениями, а работа арбитров вкупе с системой VAR не отлажена.

«Сколько себя помню, я выступал за введение видеоарбитров и был так рад, когда это началось. А теперь огромное разочарование, что система не работает. Потому что человеческий фактор никуда не денется. Решение принимает судья. А если он в поле чего-то не видит, то, вполне вероятно, он может что-то не видеть на экране», — добавил Рынкевич.

Изначально VAR ввели для разбора спорных моментов и исключения судейских ошибок. Однако пока все происходит наоборот. Комментаторы и зрители видят некорректность решения, а арбитры этого не замечают.

Реформа управления

В ближайшее время Федун наверняка изменит принятое сгоряча решение, но его эмоции можно понять, считает президент ФЗК «Спартак» Владимир Гришин. По его мнению, РФС давно нуждается в реформах: петербургские управленцы завели чемпионат в тупик, их пора менять на профессиональных менеджеров, иначе ситуация с судейством не изменится.

«То был Виталий Мутко, который отличился с нашими олимпийцами, то Сергей Фурсенко, который перевел нас на „зиму-зиму“. Теперь пришел Дюков, и что творится с нашим судейством — вообще невообразимо. Заявление Федуна, оно, может быть, и правильное. Другое дело, что осуществить это очень тяжело, все-таки за „Спартаком“ — миллионы болельщиков», — добавил он.

Происходящее после рестарта футбола — не судейские ошибки, а судейские предвзятости, уверен собеседник «360». Нужно быть совсем «тупым, нулевым» арбитром, чтобы назначать такие пенальти. И то, что рефери даже не смотрят VAR-повторы после спорных моментов, — элементарная преднамеренность. Такие люди, подчеркнул Гришин, не должны судить матчи ЧР по футболу. А в большинстве случаев их даже не отстраняют от работы.

«Если бы я был представителем судейского корпуса, я бы публично задал вопрос судье матча „Арсенал“ — „Спартак“ Евгению Турбину, за что он дал пенальти в дополнительное время. Сейчас этот Казарцев. Пусть бы публично рассказал, за что дал первый пенальти, за что — второй. И еще интересно было бы опубликовать переговоры Казарцева и Еськова, ведь он же консультировался. О чем они разговаривали, два профессионала. Но этого же делать не будут. К сожалению, футбол у нас непрофессиональный», — заключил Гришин.