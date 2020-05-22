Вакцину от коронавируса проверили на российских разработчиках. Когда прививки будут делать обычным людям?

Сотрудники НИЦЭМ им. Гамалеи успешно проверили на себе созданную ими вакцину от коронавируса. Как только препарат пройдет клинические испытания, его протестируют на добровольцах. Рассказываем, когда начнется производство вакцины и кто будет первым в очереди на прививку.

Испытания на себе

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ) проверили на себе разработанную вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно, рассказал «Интерфаксу» директор центра Александр Гинцбург.

«Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой. <…> Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены», — пояснил Гинцбург.

По его словам, побочных эффектов ни у кого не выявили, хотя круг испытуемых был довольно широким. В него вошли не только разработчики, но и технологи с организаторами доклинических исследований.

«Речь идет о вакцине, то есть о препарате, который направлен на выработку антител. Они ввели его себе, прошло две недели, они взяли у себя пробы крови и определили уровень антител. Уровень оказался достаточно хорошим, потому что академик Гинцбург сказал, что результаты были очень положительные», — пояснил «360» руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Как работает вакцина

Созданная в НИЦЭМ им. Гамалеи перспективная вакцина, уточнил Гинцбург, относится к векторному типу. В ее основе лежит ДНК аденовируса с встроенным геном SARS-CoV-2, которая доставляет его в клетки, запускает синтез оболочки штамма — «короны», из-за которой он получил свое название, тем самым помогая организму выработать иммунитет.

Пока не известно, как поведет себя SARS-CoV-2 в будущем: будет ли он изменчивым, как вирус гриппа, — тогда ученым придется разрабатывать новую вакцину на каждый новый штамм; или, как это произошло с корью, останется неизменным в течение всей истории человечества.

«И тогда эта вакцина войдет, против COVID-19, в национальный календарь прививок, мы будем наших детишек прививать этой вакциной. К сожалению, этот вирус пришел надолго и всерьез», — добавил Гинцбург.

Старт вакцинации

Изготовление вакцин от вирусов, отметил Зуев, сложный процесс. Но в этот раз ее создали довольно быстро. Теперь разработчикам предстоит пройти доклинические испытания и получить разрешение на испытание препарата на добровольцах. По мнению вирусолога, это займет около трех недель.

Как пояснял ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко, сейчас сразу несколько российских компаний приступили к доклиническим испытаниям своих вакцин. В ведомстве прогнозируют, что первые результаты и доступ для более широкого применения должны появиться в конце июля. В НИЦЭМ им. Гамалеи, сообщило РИА «Новости», препарат уже тестируют на небольшом количестве добровольцев.

Директор центра уточнил, что препарат уже показал довольно высокую эффективность во время опытов на грызунах. Доклинические испытания его займут около месяца. Регистрация и запуск вакцины в производство ожидаются в конце лета.

Первые на прививку

Если не будет возможности произвести сразу много доз препарата, вакцинацию начнут с групп риска, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но прививать будут не всех, а тех, у кого антитела отсутствуют или их уровень окажется слишком низким.

«Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет? У кого низкий уровень антител, видно, что-то с иммунитетом неблагополучно, его нужно повысить с помощью вакцинации. Именно для этого делают тесты на антитела», —рассказал Виктор Зуев НСН.

По его мнению, первыми на вакцинацию отправятся врачи, которые работают с коронавирусными больными. Во вторую волну, скорее всего, попадут водители и работники скорой помощи и волонтеры.

«Должны быть привиты кассиры, продавцы в магазинах. Те люди, которые общаются интенсивно друг с другом. Я очень жду появления вакцины и с удовольствием сделаю себе прививку», — заключил он.