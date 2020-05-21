Вакцина против коронавируса появится в России в конце июля

Доклинические испытания вакцины против коронавируса в России идут по графику. Планируется, что первые результаты появятся в конце июля этого года.

Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что уже сейчас в стране сразу несколько разработчиков приступили к доклиническим испытаниям.

Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет. И поэтому мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться где-то в конце июля Михаил Мурашко

По информации на 21 мая в России зафиксировали 317 554 случая заражения новым типом коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране скончались 3099 человек, еще 92 681 — поправились. За последнее время количество новых случаев постепенно снижается — на протяжении шести дней число пациентов с подтвержденным COVID-19 не поднималось выше 10 тысяч.

Больше всего случаев заражения новым типом коронавируса зафиксировали в Москве. По данным на утро 21 мая диагноз подтвердили у 155 219 жителей столицы. Однако в последнее время количество новых заражений в день медленно уменьшается — за последние сутки COVID-19 подтвердили у 2913 человек. Власти Москвы начали первый этап смягчения ограничений, которые вводили из-за пандемии. Однако до полного снятия запретов еще далеко. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что москвичам разрешат прогулки только после того, как количество новых случаев в день будет исчисляться десятками и сотнями, а не тысячами.