Российский исследовательский центр раскрыл данные о разработке вакцины от коронавируса

Производство может стартовать в начале лета, а зарегистрируют вакцину к концу календарного сезона, предположил он.

«Я думаю, к концу лета. Я хотел бы думать», — сказал Гинцбург.

По его словам, разработчики вакцины уже опробовали ее на себе. «А кто вам сказал, что мы не делаем? Ну, просто никто не афиширует это», — пояснил директор центра.

Помимо этого Гинцбург сказал, что не исключено нескольких новых волн заболевания COVID-19.

«Может быть и вторая, и третья, и четвертая. Соответственно, это мы узнаем в ближайшее время. Вирус себя может повести двояко», — заявил ученый.

По его мнению, коронавирус может повести себя как вирус гриппа, то есть быть очень изменчивым. В таком случае ученым придется создавать новый вакцинный штамм каждый сезон, но может и один раз в два или три сезона.

Однако коронавирус может повести себя, как вирус кори. Это заболевание за всю историю человечества совершенно не меняется. Тогда вакцина против COVID-19 войдет в национальный календарь прививок.

«К сожалению, этот вирус пришел надолго и всерьез», — добавил Гинцбург.

По последним данным оперативного штаба, за сутки в России зарегистрировано 9200 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего в стране выявлено 272 043 случая COVID-19.