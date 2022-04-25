В ВСУ наступил снарядный голод

Вооруженные силы Украины начали испытывать сильный снарядный голод. Он наблюдается и в Донбассе, и в других районах соприкосновения российских и украинских войск. ВС РФ продолжают уничтожать склады с горюче-смазочными материалами, поэтому бронетехника, которую поставят для ВСУ западные партнеры, просто может столкнуться с проблемой обслуживания и нормального функционирования, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Далее — прямая речь собеседника «360».

После первого месяца боев нашими вооруженными силами была практически уничтожена авиация Украины, у ВСУ оставалось около 30 самолетов. На сегодняшний день их чуть более десятка. Кроме того были уничтожены ЗРК средней дальности, их осталось тоже около десятка.

Если говорить о танках, то по состоянию на 24 февраля танков и боевых машин пехоты было 2,5 тысячи. Ряд танков и БМП были подбиты, их восстановили, отремонтировали и отправили на фронт. Кроме того, на Украину идут поставки из-за рубежа. И мы помним выступление Владимира Зеленского на грани истерики, когда он требовал срочно поставить бронетехнику.

Источник фото: РИА «Новости»

Теперь та же участь уже подошла к дальнобойной, тяжелой артиллерии. В связи с этим встал вопрос о поставках снарядов. Снарядный голод ощущается и в Донбассе, и в других районах на линии соприкосновения российских и украинских войск. Итаким образом, Украине нужны 152-миллиметровые снаряды, но их нет в наличии.

Единственная страна, которая производит снаряды данного калибра, — это Болгария, но уровень производства крайне маленький. Поэтому НАТО принял решение поставить Украине тяжелую артиллерию калибра 155 миллиметров натовского стандарта и поставлять уже снаряды для нее. Это гаубицы М777, будут гаубицы французские и будут, по-видимому, чешские. Такая сборная солянка, которую будет достаточно сложно обслуживать и ремонтировать, но которая сможет использовать любые снаряды производства стран НАТО.

Потери сказались на боевом духе ВСУ

На сегодняшний день вообще сложилась такая ситуация, что можно говорить об уничтожении примерно 60% личного состава ВСУ. Это достаточно серьезные потери, они сказываются и на боевом духе Украины. Сегодня пришла информация о том, что ВС РФ в Харьковской и Донецкой областях смогли соединиться, то есть практически открыта дорога от Харькова на Донбасс. Это очень важная победа.

Источник фото: РИА «Новости»

Продолжается уничтожение складов с горюче-смазочными материалами. Это приведет к тому, что машины и танки, которые поставляют на Украину, не смогут функционировать из-за того, что нет топлива.

Хотя киевский режим действует достаточно коварно и натовскую боевую технику перевозит под прикрытием живого щита из своих собственных граждан. Например, идет какой-то пассажирский состав, к нему цепляются вагоны с боевой техникой, вагоны со снарядами, с другим оружием. Естественно, по поезду с пассажирами, никто не будет наносить удары.

Сирийская тактика

Если мы ведем речь о других направлениях, идут регулярные тяжелые бои. Тяжелые, потому сопротивляются ВСУ и нацисты, тут даже говорить нечего. Но тактика, которую мы опробовали в Сирии, она дала очень хороший результат. Смысл заключается в том, что мы откусываем небольшой кусок, перемалываем его, окружаем, уничтожаем. И, таким образом, вгрызаемся в оборону.

Источник фото: РИА «Новости»

На донецком направлении бои продолжаются за Артемовск. Вероятнее всего, мы возьмем эту небольшую агломерацию, хотя по размерам она не очень подходит под такой термин. Я бы ее взял в кольцо и постарался какое-то время держать в заблокированном состоянии с таким расчетом: когда просто измотается личный состав, тогда ее либо раскалывать на части, либо предлагать сдаваться. Такая же история, я думаю, будет и в районе Харькова, который мы сейчас пытаемся обойти с востока.

Но в первую очередь, вероятно, мы будем заниматься донбасским выступом. И, кроме того, началось еще движение наших войск на юге. Оно достаточно активное, пока идет в основном работа нашей артиллерии, ракетных систем повышенной точности. То есть, таким образом, мы выводим позиции обороняющихся там украинских войск из строя, уничтожаем артиллерию.

Какое оружие поставляют Украине

Если взять поставки оружия, которые сейчас начинаются, они связаны в первую очередь, как мы уже говорили, с дальнобойной артиллерией и бронетехникой. Причем дальнобойная артиллерия — это несколько направлений, как я уже сказал. М 777 — гаубицы калибра 155 миллиметров, они сопоставимы с нашими гаубицами: это «Акация» калибра 155 миллиметров, Д-30, «Мста» и «Коалиция-СВ». Причем последняя по своим возможностям наиболее мощная и превосходит американские системы значительно, в чем-то они сравнимы с французскими системами.

Так что, на мой взгляд, сейчас началась такая активная фаза, которая в первую очередь характеризуется тем, что мы в день наносим порядка тысячи ударов — это артиллерийские удары, ракетные удары. Удары высокоточные, они призваны вывести из строя ВСУ при минимальных потерях со стороны ВС РФ

После того, как идет обработка авиацией и артиллерией, в ход у же идут непосредственно наши танковые части и пехота. Вгрызаемся в оборону, пока сопротивление не будет подавлено, а мы с минимальными потерями будем брать линию обороны, что называется, километр за километром. Такая тактика используется почти по всей линии фронта.