Националистические формирования на Украине испытывают проблемы с поставками вооружений со стороны Западных стран. Об этом РИА «Новости» рассказал глава добровольческого батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба.

«Им идут просто какие-то плевки с целью показать, что они не оставлены, но по факту достатка не будет в этом. Их просто снабжают какими-то одноразовыми средствами. Хотя, по технике спецов нет, ремонтных баз тоже нет», — заявил он.

По мнению Авидзбы, европейские страны уже начинают задумываться о целесообразности поставок украинской армии.

«Украина успешно профукала все, что им передали. Что-то оставили трофеями для нас, а что-то запустили в поля в виде косых попаданий», — заключил он.

Ранее Авидзба рассказал, что спецоперация на Украине опередила атаку ВСУ на Донбасс буквально на несколько часов.

По словам омбудсмена Дарьи Морозовой, всего в ДНР с начала спецоперации погибли почти семь тысяч человек.