Оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил России высокоточными ударами продолжает уничтожать военную инфраструктуру украинской армии. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

За прошедшие сутки уничтожено 56 военных объектов ВСУ. Среди них 53 района сосредоточения военной техники и живой силы. Кроме того, силами ВС РФ было ликвидировано топливное хранилище. Оно располагалось вблизи населенного пункта Новая Дмитровка.

Конашенков также добавил, что всего за ночь уничтожили 23 единицы артиллерийских орудий, тяжелой бронетехники и бронированных автомобилей, принадлежащих ВСУ.

Также ВС РФ ударом из ЗРК «Панцирь-С» в небе над населенным пунктом Чернобаевка сбили 18 снарядов реактивной системы залпового огня и ракету «Точка-У», запущенные украинскими националистами.

Всего с начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные вывели из строя 2526 танков и других боевых бронированных машин, 141 самолет, 566 беспилотных летательных аппаратов, 110 вертолетов, 1096 орудий полевой артиллерии и минометов 283 установки реактивных систем залпового огня ВСУ и 2362 единицы специальной военной автомобильной техники.