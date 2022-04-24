Авиация ВКС РФ поразила 26 военных объектов Украины

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 26 военных объектов Украины. Уничтожены до 150 националистов и до 40 автомобилей и единиц бронетехники, сообщил на утреннем брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, ликвидированы командно-наблюдательный пункт батальона и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины.

Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС РФ нанесли девять успешных ударов по украинским военным объектам. Среди них пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и места сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области.

Ночью ракетные войска и артиллерия выполнили 423 огневые задачи. Поражены 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей. Четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ликвидировали в районах Гусаровки и Великой Камышевахи.