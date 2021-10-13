В России объявили об амнистии 300 тысяч мигрантов. Нехватка рабочих вынудила пойти на этот шаг

В России амнистировали 300 тысяч мигрантов, из которых половина — граждане Узбекистана, а другая половина — граждане Таджикистана. Теперь они смогут вернуться к нам в страну на заработки. По мнению экспертов, такое решение было принято из-за нехватки рабочих в стране.

«Путем долгих и достаточно сложных переговоров удалось договориться об амнистии для 150 тысяч граждан Таджикистана и 150 тысяч граждан Узбекистана», — сообщил президент Федерации мигрантов Вадим Коженов.

При этом он не стал уточнять, по каким статьям были амнистированы люди, поскольку не по каждой статье все были амнистированы. Коженов также подчеркнул, что если человек был выдворен из страны судом, то он точно не попал под амнистию. Если же запрет выносило МВД, то шанс попадания под амнистию есть.

Для чего это нужно?

По словам миграционного юриста портала migrant.mobi Насима Абдуллаева, такое решение было принято, потому что Россия нуждается в трудовых мигрантах. Из-за их нехватки начались критические застои в сфере строительства и сельского хозяйства. Многие бизнесы прогорели, поэтому теперь мигрантов пытаются завезти в страну всеми способами.

«Удивительно, но амнистию получили даже те люди, которым запретили въезд на 10 лет. Это достаточно суровое наказание со стороны государства», — отметил Абдуллаев.

Эксперт по трудовой миграции и председатель экспертного совета ГК «Аксиома» Дмитрий Исповедников согласился с мыслью о том, что это решение напрямую связано с нехваткой рабочей силы, особенно в сфере Минстроя. Тем более по программе организованного набора для объектов строительства сейчас завозятся по 10 тысяч человек.

Еще один фактор, играющий в пользу таких людей, — это то, что они уже работали в России. Речь сейчас идет о тех мигрантах, которые были выдворены из страны за незначительные правонарушения.

«Они уже имеют опыт проживания и работы в России. У них возможности для интеграции выше, чем у их коллег, которые такого опыта не имеют. Если они будут ввозиться по программе организованного набора, это снизит вероятность какого-то рецидива нарушений», — добавил Исповедников.

Кого амнистировали?

Абдуллаев отметил, что запрет на въезд в Россию можно получить по разным причинам. Есть категория людей, которые совершили два и более административных правонарушения. Например, у человека были разрешение на проживание, патент на работу и другие документы, но он превысил скорость во время вождения. Впоследствии за это и еще несколько простых административных правонарушений он может получить запрет на въезд.

«Амнистировать воров или других серьезных преступников не могли, потому что это уголовная статья. Амнистировали людей, которые не угрожают государственной безопасности. Это нарушители миграционного законодательства и Кодекса об административных правонарушениях», — подчеркнул эксперт.

Если эти люди, приехав в Россию, вновь нарушат закон, то к ним применят прежние меры. Ужесточение наказания по отношению к тем, кто был амнистирован и вновь нарушил, законом не предусмотрено.

Плюсы и минусы решения

По мнению Исповедникова, решение об амнистии является спорным. С одной стороны, есть определенные сферы, в которых без трудовых мигрантов не обойтись, и ввозить их придется. С другой стороны, уже давно идет речь о том, что необходимо роботизировать определенные сферы деятельности и развивать профильное образование у россиян.

«В краткосрочной перспективе у этого решения будет, скорее, положительный эффект, но параллельно с этим надо развивать какие-то альтернативные пути для снижения зависимости от мигрантов», — заявил собеседник «360».

Он также отметил, что все амнистированные люди с возможностью вернуться в Россию уже присутствуют в базах МВД. Это должно облегчить контроль и учет данной категории людей, что, несомненно, является плюсом.