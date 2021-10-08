Мигранты смогут оформить патенты для работы в Подмосковье в ММЦ Москвы

Мигранты, которые хотят получить патент для работы на территории Московской области, смогут оформить его в новом месте. С 1 ноября это можно будет сделать в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ) Москвы.

Раньше работающие в Подмосковье мигранты должны были оформлять патенты в Едином миграционном центре Московской области. С 1 ноября 2021 года эту услугу можно будет получить только в ММЦ Москвы. Там же мигранты смогут получить разрешения на работу в столице.

При подаче документов иностранные граждане должны будут выбрать, где планируют работать, — в Москве или в Подмосковье. Патент дает право осуществлять трудовую деятельность только на территории того региона, который указан в документе. Если мигрант получил патент на работу в Москве, он не сможет устроиться в Подмосковье, и наоборот.

При этом иностранцы, которые подали документы на оформление патента в Едином миграционном центре Московской области до 1 ноября, смогут получить документы на территории этого учреждения. Ехать в ММЦ Москвы им не нужно.

Единый миграционный центр Московской области подготовил листовки и другие информационные материалы, чтобы донести эту информацию до мигрантов. Их разместят в том числе на территории ММЦ Москвы, в общественном транспорте, который ходит рядом с центром, а также в районных подразделениях по вопросам миграции ГУ МВД по региону. Кроме того, информацию опубликуют в социальных сетях и на сайте миграционного центра, а также в мобильном приложении.

Источник фото: телеканал «360»

ММЦ Москвы находится по адресу: Москва, поселение Вороновское, Варшавское шоссе, 64-й километр. Учреждение работает каждый день, с 08:00 до 20:00, без праздников и выходных.