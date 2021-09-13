Нехватка мигрантов открыла вакансии для россиян. Но они предпочитают работать на заграничных стройках

Москве не хватает 200 тысяч строителей-мигрантов. Из-за этого застройщики буквально перекупают рабочих друг у друга. Как следствие, растет стоимость услуг. Но есть и плюсы: в связи с нехваткой иностранцев застройщикам пришлось обратить внимание на российских рабочих. Вот только они предпочитают уезжать на заработки в другие страны.

Нехватка мигрантов — причина роста инфляции

О нехватке мигрантов в интервью «Известиям» заявил вице-мэр столицы Владимир Ефимов. По его словам, в Москве надеются, что в ближайшее время ограничения на въезд в Россию из ближнего зарубежья смягчат. Как отметил Ефимов, вот уже несколько лет цены на жилье в столице почти не росли. Однако все изменила пандемия.

«На фоне пандемии стоимость жилья увеличилась, фактически догнав инфляцию за предыдущие годы», — подчеркнул собеседник газеты.

Мэр Москвы Сергей Собянин в разговоре с РБК говорил, что отток трудовых мигрантов из России стал одной из причин роста инфляции. В связи с пандемией стройки в прошлом году остановили почти на два месяца. Это привело к увольнению многих рабочих. Тогда иностранцы и уехали из России.

«Действительно, возник дефицит рабочей силы. И достаточно большой. Я думаю, тысяч 200, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее. Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти. Потому что, когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции», — пояснил Собянин.

Согласно статистике, подготовленной HeadHunter, в первом полугодии 2021-го спрос на разнорабочих увеличился. При этом дефицит мигрантов не исчез. Это привело к тому, что конкуренция на одно место среди домашнего персонала, рабочих на производстве, в строительстве или транспорте снизилась до одного-двух человек на место. Год назад речь шла о двух-пяти человек. В связи с этим выросла зарплата низкоквалифицированных сотрудников — в среднем на 15%.

Мигрантов нельзя заменить?

Заработная плата, на которую соглашаются строители-мигранты значительно ниже той, на которую ориентируются граждане РФ. Именно поэтому для любого работодателя, который заинтересован в собственной выгоде, удобнее нанять более дешевых сотрудников. Об этом в разговоре с «360» напомнил юрист SuperJob, эксперт в области трудового права Александр Южалин.

Вторая причина выбирать мигрантов в качестве строителей — риски, связанные с работой. Даже если будет какое-то нарушение трудовых прав, вряд ли работники из ближнего зарубежья будут на это жаловаться. По словам Южалина, эти два фактора перекрывают даже сложности с оформлением документов для иностранных сотрудников.

В связи с нехваткой мигрантов работодателям все же придется привлекать к работе российских строителей. Об этом в разговоре с «360» рассказал доктор экономических наук Александр Щербаков. Однако для того, чтобы полноценно заменить рабочих из ближнего зарубежья российскими сотрудниками, нужен не только дефицит иностранцев, но и особая государственная политика.

«Нужны административные меры, связанные с тем, чтобы в страну все-таки заезжали не абы кто, а <…> отбираемая рабочая сила — по критериям квалификации, по критериям толерантности к обычаям и нормам жизни в России. <…> Если проводить селективную политику в области рабочей силы, думаю, в конечном счете проблемы сведутся к нулю, и это даже принесет пользу стране», — заключил Щербаков.

Россияне не хотят работать на стройках

Нужно разделять уровень подготовки и уровень тех работ, которые выполняют россияне и трудовые мигранты. Об этом в разговоре с «360» рассказал заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заведующий кафедрой Технологии и организации строительного производства МГСУ Азарий Лапидус.

Таким трудом, как у подсобных рабочих, разнорабочих, конечно, россияне, честно сказать, брезгуют. В редких случаях вы увидите россиян, которые этим занимаются. А вот для квалифицированных работ, особенно по инженерным разделам, высококачественной отделки сохранились еще российские рабочие Азарий Лапидус.

В целом, уверен собеседник, можно смело говорить, что россиян в строительстве мало. И это касается не только России, схожая ситуация сложилась и за рубежом, в той же Германии и США. В Штатах на стройках обычно работают мексиканцы, но не американцы.

Лапидус рассказал, что был на стройках в Финляндии. Там, по его словам, используют надписи на трех языках: финском, эстонском и русском. При этом речь идет о надписях, указывающих, например, куда бросать мусор. Сделано это именно потому, что работами, не требующими высокой квалификации, занимаются как раз трудовые мигранты.

«Ничего такого в этом нет. Просто плохо, когда вымываются и высококвалифицированные кадры национальные. Вот это плохо», — заключил собеседник «360».