Миграционный кодекс предложили создать в России. Пока же готовят новый закон для приезжих

Новый закон о миграции появится в России. Приезжих рабочих больше не будут высылать за несколько административных нарушений, дадут полис ОМС и сократят количество необходимых документов. Но будет ли от этого спокойнее и безопаснее россиянам — другой вопрос. Пока ясно лишь то, что необходим третейский судья, который будет честно соблюдать интересы и тех и других.

Российские власти начали разрабатывать новый закон, который кардинально поменяет миграционные правила. Инициатива предусматривает два вида въезда в страну для иностранцев — визовый и безвизовый. Приезжим рабочим планируют выдавать единый документ, который заменит все ныне действующие.

В законе хотят закрепить правила оказания медицинской помощи мигрантам в рамках ОМС и порядок получения медицинских виз. Предполагается, что после разработки и одобрения новый законодательный акт может вступить в силу в 2024 году. Также это повлечет отмену ряда актов, действующих сейчас.

Ранее сообщалось, что идет работа над созданием специального приложения, которое поможет мигрантам оформить необходимые документы. Оно облегчит иностранцам процесс переезда и устройства на работу, оформление документов, медицинской страховки, жилья, заключение трудового договора и многое другое.

Закон устарел

Миграционный юрист Насим Абдуллаев в разговоре с «360» отметил, что положительно относится к новой инициативе. По его словам, такие глобальные изменения происходят впервые. То миграционное законодательство, которое действует сейчас, унаследовало базу советских времен. В него лишь добавили несколько изменений.

«И вот наконец-то решили его преобразовать. Необходимо было создать отдельный миграционный кодекс, поскольку число приезжих рабочих в Россию сильно увеличилось. И это нужно как-то регулировать, не просто отдельным федеральным законом, а именно кодексом», — сказал Абдуллаев.

По его словам, очень радуют новости о полисе ОМС, поскольку трудовые мигранты страдают без медицинской помощи. Это поможет предотвратить возможные распространения заразных болезней, чем защитит и местное население. Врачебная помощь будет не бесплатной — мигрантов обяжут платить налоги.

Мелкие нарушения простят

Абдуллаев увидел плюс в том, что уберут некоторые нормы федерального закона № 114 о порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию. Собеседник уточнил, что по этой статье очень многим не разрешают въезд в страну за неоднократные (два и более раза) административные нарушения.

«Под административными нарушениями предполагаются и проезд на красный свет, и непристегнутый ремень безопасности. Даже мелкие правонарушения воспринимаются как угроза безопасности государству и не разрешают въезд три года», — сказал юрист.

Он уточнил, что эту норму решили убрать. Теперь планируют объективно выделять людей, которые действительно представляют серьезную угрозу, — им будут ограничивать въезд на более длительный срок. А на мелкие правонарушения закроют глаза, так как они не несут никакой угрозы, сказал Абдуллаев.

Местным и приезжим нужен ментор

Руководитель московского Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Александр Дягилев сказал «360», что такие нормативные акты направлены лишь на то, чтобы привезти в Россию побольше людей. В то время как нужны законы, которые бы защищали интересы местного населения. Но, к сожалению, таких нет.

«Эти нормативные акты направлены на то, чтобы привезти сюда кучу народа. Необходимо принимать нормативные акты, которые бы защищали население. Но, к сожалению, таких нет», — сказал Александр Дягилев.

По его словам, все идет к тому, чтобы противопоставить местное население приезжим. Кому-то нужно решить этот вопрос и стать ментором в этих непростых взаимоотношениях.

«Все мы люди, права каждого должны быть защищены: их трудовые — потому что они здесь, права местных — потому что они местные», — подчеркнул он.

Обеспечить местным жителям личную безопасность при наплыве мигрантов должна определенная политика муниципалитетов и регионов, приезжих должна контролировать полиция. Александр Дягилев подчеркнул, что достаточно, чтобы они просто аккуратно исполняли свои обязанности.