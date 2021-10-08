Мигрантов из Узбекистана решили отправить на космодром Восточный

Часть мигрантов из Узбекистана решили отправить на стройку объектов космодрома Восточный. Этой информацией поделился министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин с журналистами агентства «Интерфакс».

Строить космодром отправятся около тысячи приезжих, что составляет одну десятую часть от всех работников из этой страны. Правительство России утвердило новый проект — для привлечения в страну строителей из Узбекистана. Приехать на заработки смогут десять тысяч мигрантов, но только если они уже переболели ковидом или прошли полный цикл вакцинации.

«Я сейчас точную цифру не помню, но где-то около одной тысячи человек они заявили на текущий период среди этого пилота на 10 тысяч. Там на две организации — и ПСО „Казань“, и „Крокус“, который ведет строительство аэропортового комплекса на космодроме», — обозначил примерные цифры Файзуллин, ответив на вопрос о том, сколько человек поедут именно на Восточный.

В программе приняли участие крупные строительные компании — среди них ПИК и «Верес-Строй». Файзуллин уверил, что если проект станет успешным и прибыльным, то его будут внедрять и распространять и дальше, на другие организации.