В костюмах, со слезами и надеждами на будущее. Как британцы встретили Brexit

Великобритания вышла из Евросоюза, то, к чему страна готовилась три года, свершилось. И пока самые патриотично настроенные британцы празднуют Brexit на улицах, нашлись и те, кто взгрустнул, и те, кто планирует дальнейшее отделение. Как британцы встретили Brexit, в подборке «360».

Костюмированный уход

Жители Великобритании в ходе референдума в 2016 году проголосовали за выход из состава Евросоюза. После этого решения Дэвид Кэмерон ушел в отставку с поста премьер-министра. Его место заняла Тереза Мэй, однако за три года ей так и не удалось прийти к соглашению между британским правительством и Брюсселем, и в мае она тоже ушла в отставку.

Зато новому премьеру Борису Джонсону наконец-то удалось довести дело до конца. Великобритания покинула Европейский союз 31 января 2020 года в 23:00 по Лондону.

Для многих британцев 31 января стало своеобразным национальным праздником. Все эти три года они, видимо, готовили для себя подходящие этому дню костюмы.

Со слезами на глазах

Но, что ожидаемо, не все британцы нашли время, чтобы выйти на площади Лондону или других городов. Большинство высказывали свои эмоции в Twitter. Некоторые показывают свой восторг, другие — ненависть и опустошение, часть пользователей уверена, что Британия подумает и вернется в Евросоюз. Все эти мнения за короткое время вывели хештег #Brexit в топ Twitter.

«Черт».

«Я не хочу уходить».

«Сегодня этот день. Brexit здесь. Встречайте своего нового босса-американца».

Несмотря на то, что британцы сами проголосовали на референдуме за отделение от Евросоюза, многие из них сейчас грустят. Ведь за эти десятилетия они накопили немало в общей истории.

«Сегодня я опечален тем, что мы покидаем самый успешный мирный проект в истории, построенный на руинах разрушенной войной Европы, все это в погоне за изоляционной политикой».

«Печальное прощание с Европой. Половина моей родословной, место, где вырос мой муж, второй паспорт мой детей, многие мои друзьях и близкие. Я люблю всех вас и никогда не перестану чувствовать себя европейцем».

Дальнейшая судьба

На прошедшем референдуме против Brexit высказывались жители Северной Ирландии и Шотландии. Многие эксперты думают, что теперь, когда Британия вышла из Евросоюза, Шотландия проведет свой референдум, чтобы покинуть страну и примкнуть к ЕС.

Тем временем в Глазго.

«Удачи, Британия… (И добро пожаловать обратно, Шотландия?)»