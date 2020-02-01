Отношения ЕС и России после Brexit предсказали в Бундестаге

Отношения России и Евросоюза после выхода из ЕС Великобритании вряд ли станут лучше. В ЕС остались откровенно русофобские государства, такие как страны Прибалтики и Польша. Об этом заявил германский политик, депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен.

«Все-таки самые главные компоненты — страны Балтики, Польша — они остаются членами ЕС. Именно с их принятием, я думаю, и началось более скептическое, или даже враждебное, отношение к России». — отметил Фризен. Его слова привело РИА «Новости».

Политик напомнил, что еще до украинского кризиса 2014 года были попытки выстроить отношения между ЕС и Россией. Тогда как раз молодые члены ЕС, такие как Польша и балтийские страны выступили против добрососедских отношений с Россией. Это легко объяснимо: Прибалтика и Польша во многом зависят от США, на территориях этих стран находятся американские военные базы. Конечно, эти страны будут поступать так, как им скажут из Вашингтона и это будет влиять на общую политику ЕС. Поэтому не следует ожидать после Brexit каких-то кардинальных перемен в политике ЕС в отношении России.

«То есть кардинальных изменений не будет до того, пока Германия и Франция не пойдут на другой курс по отношению к России», — объяснил Фризен.

В полночь по Гринвичу, когда в Москве было 02:00 и уже наступило 1 февраля, Великобритания перестала быть членом Евросоюза. Теперь в ЕС осталось 27 государств.