В Евросоюзе оценили отношения с Британией после Brexit

сВеликобритания останется для Евросоюза ключевым партнером даже после решения покинуть объединение. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сожалеет о принятом в Лондоне решении.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление дипломата. Он подчеркнул, что в ЕС полностью уважают выбор Великобритании и готовы двигаться вперед. Боррель отметил, что Евросоюз надеется на продолжение партнерства с Лондоном в важнейших сферах сотрудничества.

«Мы хотим построить новое амбициозное партнерство в области торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной деятельности и уголовного правосудия, внешней политики, безопасности и обороны», — подчеркнул он.

Несмотря на уход и ЕС Британия до конца текущего года, во время переходного периода, будет поддерживать прежние отношения с Брюсселем. Стороны будут вырабатывать конкретные договоренности о сотрудничестве.

После того, как Совет европейских стран утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава ЕС, представители страны покинули здание Европарламента с чемоданами в руках под звуки волынки.