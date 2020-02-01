Brexit свершился. Великобритания вышла из ЕС

В Европейском союзе официально осталось 27 государств. В полночь по центральноевропейскому времени (2:00 мск 1 февраля) Великобритания вышла из ЕС.

Британский флаг сняли со здания Европарламента за несколько часов до Brexit. Аналогично поступили в посольстве Соединенного Королевства в Брюсселе.

На днях Европарламент и Совет Евросоюза утвердили соглашение о Brexit. Сделка несколько раз срывалась. Когда в конце 2018 года правительству Терезы Мэй наконец удалось договориться с Брюсселем об условиях выхода из ЕС, британский парламент не поддержал документ.

Летом 2019 года новым главой кабмина и правящей Консервативной партии Великобритании стал Борис Джонсон, обещавший выйти из Евросоюза со сделкой или без нее к 31 октября. За несколько дней до этой даты он договорился с Брюсселем о новом соглашении, однако без согласия Лейбористской партии консерваторы не смогли утвердить сделку. Евросоюз предоставил Британии очередную отсрочку — до 31 января 2020 года.

Борис Джонсон / twitter.com/BorisJohnson

В декабре 2019-го в Великобритании прошли внеочередные парламентские выборы, на которых Консервативная партия под лозунгом скорейшего выхода из ЕС получила необходимое парламентское большинство. Депутаты одобрили сделку Джонсона.

Больших перемен уже 1 февраля не случится, уточнила «Би-би-си» — до конца 2020 года продлится переходный период, во время которого правила торговли, пересечения границ и другие не изменятся.

С 2021 года европейцам будет значительно сложнее получить вид на жительство в Великобритании. Всего на территории Соединенного Королевства, по оценке властей, проживают 3,6 миллиона граждан ЕС. До середины 2021 года им нужно будет подать заявление о статусе жителя, приложив к обращению номер страховки, договор об аренде квартиры или другой документ, подтверждающий, что человек поселился в Британии не позднее 31 декабря 2020 года.