Будущее ЕС после Brexit оценили в Бундестаге. О расширении можно забыть

Расширение Евросоюза после выхода из него Великобритании стало невозможным, по крайней мере в ближайшее десятилетие. Скорее будет происходить медленный распад ЕС. В этом уверен депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен.

«В следующее десятилетие явного расширения не будет, это практически можно исключить еще минимум на десять лет — это касается и Украины, но и других стран, например, Западных Балкан. В самом лучшем случае может случиться консолидация ЕС, это в самом лучшем случае, а другой перспективной может быть и дальнейший процесс распада», — заявил парламентарий. Его слова привело РИА «Новости».

По мнению германского политика, с приходом в ЕС молодых государств с востока Европы ЕС превратился в разноликую и разношерстную компанию. В ЕС влились страны с явно слабой экономикой, что привело к миграции внутри объединения. Из восточноевропейских стран в Великобританию — кстати — а также в Германию и другие страны Старой Европы хлынули гастарбайтеры. Это привело к проблемам с рабочими местами, ухудшению криминальной обстановки, а также к перераспределению средств.

Выходит, что от такого объединения страны Старого Света проигрывают. За их счет выигрывают младоевропейцы из Восточной Европы — такие как Польша, например.

«Вообще такие страны, как Румыния и Болгария фактически не были готовы к вступлению в ЕС как по экономическим показателям, так и критерию правого государства. Это уже было неправильное решение, и это привело к большим проблемам», — добавил парламентарий.

Официально в ЕС осталось 27 государств. В полночь по центральноевропейскому времени, когда в Москве было 02:00 и уже наступило 1 февраля, Великобритания перестала быть членом Евросоюза.

Процесс выхода из европейского объединения длился три года. Теперь европейским странам придется заново выстраивать политические и экономические отношения с Лондоном.