Утренний обстрел Донецка. Главное об ударе украинских военных по жилым районам

Утром 30 марта Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. Снаряды попали в жилые дома в районе Текстильщик, есть погибшие и пострадавшие. «360» показывает последствия авиаудара.

В результате утреннего обстрела Донецка украинскими вооруженными силами было разрушено несколько жилых домов в микрорайоне Текстильщик. У девятиэтажного дома по улице Пинтера, 8, Кировского района снесло несколько верхних этажей.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), ВСУ выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра из РСЗО «Ураган».

На месте работают силы МЧС ДНР. Из-под завалов уже вытащили семь человек. Шесть из них ранены и находятся в тяжелом состоянии, среди них есть дети. Один человек погиб. По данным донецкого издания «Юнион», число погибших увеличилось до двух.

Силы ВСУ продолжают обстреливать Донецк. Один снаряд упал во дворе школы № 97. Возле нее осколком ранило прохожего.

Источник фото: Telegram-канал «м-рн. Текстильщик [Донецк]»

По данным МЧС ДНР, эвакуировали 29 человек, среди них двое детей.

Свидетельства очевидцев

Под завалами все еще находятся люди. Очевидцы рассказали «Известиям», что на четвертом этаже, на кухне, рухнули плиты, там осталась женщина — родные не знают, жива она или нет, не могут до нее дозвониться.

Выбравшаяся из-под завалов девушка рассказала, что ее родители оказались заблокированы под обломками. Отец очнулся и попросил ее скорее звать на помощь — мама не отвечала, ее все еще не вытащили из-под завалов.

Очевидец Игорь Мухин также сказал, что под завалами все еще находятся люди — на четвертом этаже обрушившегося здания, по его словам, есть тяжело пострадавшие.

«Пришел, смотрю — дом горит, полезли людей спасать. Долезли до седьмого этажа, а там плитами все завалено, а девочка кричит», — сказал он.

По словам местных жителей, ребенку всего полтора года. Девочку с матерью и старшим ребенком увезли в больницу, а глава семьи, предположительно, погиб.

Другая свидетельница обстрела рассказала, что в доме, куда попал снаряд, живут ее бабушка с дедушкой. Мужчину вытащили сотрудники МЧС ДНР, а женщину пока не нашли.

«Сказали, что ее завалило плитами, не могут ее найти. Бабушку сказали, что не могут достать, что там завалило квартиру кирпичами», — сказала она Ura.ru.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел жилого дома в Донецке.