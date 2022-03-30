Службы спасателей и скорой помощи четко и оперативно сработали после ракетного удара в жилой многоэтажный дом на улице Пинтера в Донецке. Об этом Telegram-каналу газеты «Известия» рассказал очевидец происшествия Игорь М.

«Пришел, смотрю — дом горит, полезли людей спасать. Долезли до седьмого этажа, а там плитами все завалено, а девочка кричит. Еще на четвертом этаже люди, не знаю, как им помочь», — рассказал он.

Мужчина признался, что ранее воевал против националистов, но подобные атаки на город вынуждают его вновь вступить в ряды донецкого ополчения.

«Я воевал. Наверное, опять пойду воевать», — сообщил очевидец.

Об обстреле жилого дома утром 30 марта сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Разрушенными оказались восьмой и девятый этажи, один человек погиб и еще четыре пострадали.