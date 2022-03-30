СЦКК сообщил, что ВСУ расстреляли многоэтажку в Донецке из РСЗО «Ураган»

ВСУ нанесли удар по девятиэтажке на окраине Донецка из РСЗО «Ураган». Об этом сообщило представительство республики в СЦКК в Telegram.

На место ЧП прибыли военные эксперты ведомства. Они установили, что ВСУ открыли огонь по жилому дому из РСЗО под прикрытием артиллерии. Всего было выпущено два снаряда системы «Ураган», один из которых упал возле школы, добавили в СЦКК.

«По данным военных экспертов ведомства, под прикрытием артиллерийского огня противник применил РСЗО „Ураган“, выпустив две ракеты с направления населенный пункт Тоненькое, одна из которых попала в верхние этажи высотки, вторая — возле школы № 97», — сказано в сообщении.

Известно об одном погибшем, четверых пострадавших, в том числе полуторагодовалом ребенке, его доставили в больницу. МЧС ДНР занимается разбором завалов.