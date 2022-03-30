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    30 марта 2022, 08:05

    Украинский снаряд повредил многоэтажку в Донецке

    Мэр Донецка Кулемзин сообщил о разрушении жилого дома в результате обстрела ВСУ

    Максим Зинкин

    Вооруженные силы Украины в ходе ночного обстрела Донецка повредили снарядом многоэтажный дом. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    «В результате попадания в жилой дом в микрорайоне Текстильщик оказался разрушен восьмой этаж с последующим возгоранием. Также снаряд попал в девятый этаж», — сообщил он.

    О пострадавших на данный момент ничего не сообщается.

    В ночь на 30 марта украинские военные пустили снаряд из ракетного комплекса «Точка-У» по Луганску.

    Также СЦКК ДНР сообщал об обстреле Пантелеймоновки и Михайловки.