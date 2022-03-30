Украинский снаряд повредил многоэтажку в Донецке

Вооруженные силы Украины в ходе ночного обстрела Донецка повредили снарядом многоэтажный дом. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате попадания в жилой дом в микрорайоне Текстильщик оказался разрушен восьмой этаж с последующим возгоранием. Также снаряд попал в девятый этаж», — сообщил он.

О пострадавших на данный момент ничего не сообщается.

В ночь на 30 марта украинские военные пустили снаряд из ракетного комплекса «Точка-У» по Луганску.

Также СЦКК ДНР сообщал об обстреле Пантелеймоновки и Михайловки.