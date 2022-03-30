Один человек погиб и четверо пострадали после обстрела ВСУ жилого дома в Донецке
В ДНР заявили об одном погибшем после попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке
Жертвой обстрела Донецка со стороны ВСУ стал один человек. Еще четверо пострадали, среди них — полуторагодовалый ребенок, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Украинский снаряд попал в многоэтажный жилой дом на улице Пинтера. Из здания, по данным МЧС республики, эвакуировали 27 взрослых и двоих детей. Один полуторагодовалый ребенок был доставлен в больницу.
«В результате обрушения кровли дома один человек погиб, еще четверо пострадали», — говорится в сообщении штаба.
Глава Донецка Алексей Кулемзин у себя в Telegram уточнил, что в результате утреннего обстрела было зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в девятый этаж жилого дома по улице Пинтера, 8.
«Частично разрушен восьмой этаж первого подъезда с последующим возгоранием. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.
На месте продолжают работать спасатели.