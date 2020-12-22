Коронавирус управляет экономикой. Почему упали рубль и нефть

Новый штамм коронавируса в Великобритании вызвал уныние на сырьевых и фондовых биржах. Поднявшиеся до 50 долларов за баррель нефтяные цены отскочили назад, а курс доллара вырос. Однако, говорят финансовые и топливные эксперты, ничего страшного не произошло. Ремейка весеннего обвала рубля и локдауна ждать не приходится.

Новый штамм коронавируса из Великобритании негативно отразился на сырьевых рынках, пишет Bloomberg. С закрытия торгов в пятницу в Нью-Йорке цены на нефть просели более чем на 3%. В Европе пока отскок поменьше — около 2,6%. С конца октября топливные цены поднялись более чем на 30%. Отчасти это произошло из-за прорывов в создании и производстве вакцин, отчасти из-за нового соглашения ОПЕК+.

«Но новый штамм вируса — это та соломинка, которая сломала спину верблюда», — заявил экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хауи Ли.

Российская национальная валюта постепенно проседает. Курс ЦБ на 23 декабря 75,3498 рубля за доллар и 92,0699 за евро. 18 декабря они стоили 72,9781 и 89,2887 рубля соответственно.

Нефтяные цены

За последние полторы недели цены на нефть выросли с 40 до 50 долларов за баррель. Это происходило на фоне сообщений о том, что вакцины в США и Европе патентуются, а страны ОПЕК+ договорились о продолжении сделки, рассказал «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Да и сейчас с Великобританией не произошло ничего страшного — производства и транспорт работают, потребление топлива не снизилось. Но стоимость была завышенной, держалась она только на позитивных новостях, а не на реальном спросе. Поэтому негативные известия о новом штамме скорректировали цены.

«Все покупали по 40 долларов за баррель, а теперь она 50 и все хотят зафиксировать свою прибыль. А спусковым крючком стали новости из Великобритании о новом штамме. Но даже, наверное, не это напугало, а то, что до объявления новости они ужесточали карантинные меры. Предполагается, что в каком-то ближайшем будущем это приведет к сокращению потребления нефтепродуктов», — добавил Юшков.

Однако, по его мнению, даже без негативных сообщений рынок бы заметил, что нужда в топливе сокращается, а цены почему-то растут, и коррекция бы все равно произошла. Не исключено, что в скором будущем цены вернутся к прежним 40 долларам за баррель. Пугаться этого не надо, до выхода мира из-под карантина это нормальная стоимость нефти. Хотя ее могут поддержать сообщения о начале массовой вакцинации жителей США, ЕС и Великобритании.

«К Новому году цены могут опуститься до 44-45 долларов за баррель. Только когда пойдет реальный эффект от вакцин, где-то через полгода, страны начнут снимать карантин. Думаю, ближе к февралю-марту спрос на нефть начнет восстанавливаться и мы увидим устойчивый рост цены и к 50, и к 60 долларам за баррель», — заключил эксперт.

Курс рубля

Вряд ли из-за нового штамма весенняя история повторится, а рубль еще больше ослабнет, сообщил «360» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Во-первых, в мире появилось много свободных денег, чего в марте не было. Поэтому тот же американский рынок сейчас особо не просел. Во-вторых, обвалу рубля оказывается сильное техническое сопротивление. В терминах спекулянтов оно называется «сильно проторгованные уровни». То есть после сильного обвала были созданы ценовые рамки, в пределах которых колеблется рубль.

«Пока выше 75,5 рубля за доллар не забрались, говорить, что тренд на укрепление рубля сломали, не приходится. Это потолок, об который рубль сейчас будет биться в попытках ослабнуть. А внизу у нас 73 рубля с копейками за доллар. В этом коридоре он сейчас и будет ходить до прояснения ситуации», — уверен Голубовский.

К концу года, считает эксперт, курс валюты сильно не изменится и доллар будет стоить 73,5-75,5 рубля. При этом, если вакцина окажется эффективной против нового штамма, российская нацвалюта укрепится, а рынки вырастут. А если препарат не сработает, курс останется на текущем уровне, в худшем случае опустится до 76 рублей за доллар. Но в любом случае ремейка весны не будет.

Благосостояние россиян

По мнению Голубовского, появление коронавируса-мутанта не ухудшит жизнь россиян. Но и к лучшему ситуация вряд ли быстро повернется. Поэтому, скорее всего, благосостояние останется на текущем уровне. Но нельзя забывать, что в 2021 году закончатся льготная ипотека, налоговые каникулы и моратории на увольнения.

«У нас будет рост процентных ставок. Думаю, цикл смягчения кредитно-денежной политики тоже закончен из-за роста инфляции и люди не смогут гасить старые долги новыми на льготных условиях, снижая платежи», — убежден эксперт.

Восстановление российской экономики, уточнил Голубовский, шло за счет восстановления спроса в Европе. Но в Великобритании могут снова ввести локдаун. Это грозит и Европе, если новый штамм туда просочится. Быстрый рост экономики мог бы начаться только с выходом из сделки ОПЕК+, но это нереально. Хотя увеличение нефтедобычи обеспечило бы рост важнейшего драйвера экономики — нефтегазового комплекса.