Нефтяному рынку грозит полугодичный период неопределенности из-за коронавируса

На фоне последних новостей о выявлении нового штамма коронавируса в Великобритании и повторного закрытия границ в Европе нефтяной рынок ожидает неопределенность в течение ближайшего полугодия.

Об этом сообщила газета «Известия». Некоторые предположения экспертов осуществились: после достижения весенних максимумов цены на нефть потеряли порядка 5%.

При этом делать негативных прогнозов аналитики не спешат. Как минимум в течение полугода, по их мнению, рынки ждет неопределенность. Она будет заставлять черное золото то расти на положительных новостях о применении вакцин, то падать на фоне сообщений о новых ограничениях.

На снижение цен также могут оказывать влияние словесные интервенции и действия членов альянса ОПЕК+, указано в материале. В целом при положительном опыте применения вакцин, эксперты ожидают достижения отметки в 60 долларов за баррель в 2021 году, но во втором полугодии.

В Великобритании и за ее пределами распространился новый штамм коронавируса. Некоторые специалисты назвали его более заразным, чем предшественник. Доля правды в этом есть, только важнее его смертоносность. Эксперт рассказал «360», что в мутации виноваты запоздалые действия властей. А распространение этого штамма может привести к враждебному отношению к Англии.