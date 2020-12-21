Февральские фьючерсы нефти Brent и WТI подешевели на 3%

Нефть Brent и WTI потеряла в цене. Фьючерсы обеих марок с поставкой на февраль 2021 года подешевели почти на 3%. Котировки начали снижаться из-за новостей о распространении по Великобритании мутировавшего коронавируса.

Фьючерс Brent торговался на утро 21 декабря на уровне 50,58 доллара за баррель, показав падение на 3,25%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Подешевела и нефть WTI: фьючерсы с поставкой 21 февраля 2021 года стоят 47,73 доллара, что на 3,067% ниже предыдущих значений.

Влияние на цены оказали новости о мутировавшем коронавирусе. Новый штамм обнаружили еще в сентябре, а широкое распространение вирус получил в середине ноября. В британском Минздраве допустили, что он связан с быстрым распространением инфекции по территории юго-восточной Англии и может быть заразнее исходного на 70%.

Британский кабмин под председательством премьер-министра страны Бориса Джонсона соберется 22 декабря на экстренное заседание чрезвычайного комитета Cobra, чтобы обсудить мутацию.