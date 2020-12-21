Новый штамм коронавируса назвали сверхзаразным. Это не главное его качество

Новый штамм коронавируса, который появился в Великобритании, некоторые специалисты назвали более заразным, чем предшественник. Доля правды в этом есть, только важнее его смертоносность.

В Великобритании в сентябре появился новый штамм коронавируса, который получил неофициальное название N501Y. Он довольно быстро распространился по некоторым европейским странам, которые спустя время закрылись от Великобритании. Королевство тоже приняло меры, объявив локдаун с 20 декабря. До этого жители Лондона массово покидали город всеми возможными способами, чтобы встретить праздники в кругу семьи.

Днем 21 декабря Россия тоже остановила авиасообщение с Великобританией из-за мутировавшего SARS-CoV-2.

Появление нового штамма в Роспотребнадзоре назвали ожидаемым. Ведомство уточнило, что мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, передает РИА «Новости». В любом случае вакцина «Спутник V» эффективна и против нового штамма, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Пока нет определенной точки зрения по поводу опасности штамма. Большие опасения у премьера Великобритании Бориса Джонсона вызвала его заразность. По словам чиновника, вирус-мутант на 70% заразнее своего предшественника. Но так ли это?

О каких процентах речь?

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов объяснил «360», что, во-первых, заразность не измеряют в процентах, как пытался это сделать Борис Джонсон. Этот параметр измеряется репродуктивным числом: скольким людям один инфицированный в среднем передает инфекцию.

Во-вторых, чиновник, скорее всего, решил нагнести обстановку перед Рождеством, чтобы люди не расслаблялись и продолжали соблюдать все предписанные ограничения.

В этой ветви штаммов есть три основных изменения по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами. Два из них вряд ли могут повлиять на его заразность, считает Нетесов. Внимание следует обратить только на одно изменение, потому что оно расположено в районе рецептор-связывающего домена.

Нетесов посчитал, что пока рано делать выводы о заразности нового штамма, так как сравнение проведено только в отношении культур клеток.

То, что эти новые штаммы вытеснили прежние, может объясняться тем, что они просто быстрее размножаются в организме человека, чем предыдущие. А репродуктивное число у нынешнего коронавируса и так достаточно велико: почти в три раза больше, чем для вируса гриппа. Это означает, что один человек передает вирус в среднем трем-пяти людям Сергей Нетесов.

Нетесов уверен, что новый штамм придет в Россию, если его еще нет в стране. Он появился в Великобритании еще в сентябре, а в октябре им заразились 25% пациентов. По словам собеседника «360», появление новых штаммов совершенно нормально. Чем больше зараженных, тем больше у вируса вариантов.

А вот о смертоносности говорить рано. Нет подтверждений, что новые штаммы опаснее своих предшественников. Другое дело, что многие люди халатно относятся к соблюдению масочного режима, из-за чего могут переносить заболевание тяжелее.

Не заразность, а опасность

Академик РАН и заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в беседе с «360» напомнил, что вирус постоянно мутирует. Спустя три месяца после начала пандемии ученые и врачи нашли более 140 вариантов коронавируса.

Специалист отметил, что в первую очередь следует обратить внимание на опасность штамма и его влияние на вакцинацию.

Думаю, что во многом эти заявления [о высокой заразности] носят рекламный характер, чтобы обратить внимание людей, что надо прививаться, потому что разные вирусы появляются. И если переболел один раз, то можешь и второй. Чтобы люди продолжали бояться и не отказывались от прививок Сергей Колесников.

Другими словами, нагнетание обстановки вокруг нового штамма — своеобразная реклама вакцинации. По словам Колесникова, даже если штамм более заразный, это ничем особенным не грозит. Здесь важнее другие критерии: насколько тяжелее или легче пациент будет переносить тот или иной штамм.

Колесников считает, что текущая коронавирусная волна — самая сильная за все время пандемии. Не исключено, что будут и другие, но они будут слабее. Тем более постепенно формируется коллективный иммунитет.