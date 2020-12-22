Курс евро превысил 92 рубля впервые за полтора месяца

Курс евро на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с 9 ноября. Доллар торгуется в районе 75 рублей.

Курс евро на открытии торгов поднялся на 0,27% евро — на 0,15%, написал ТАСС. Согласно данным торгов, индекс Мосбиржи на момент открытия упал на 0,21%, индекс РТС поднялся на 0,23%.

Контракты на поставку нефти Brent с исполнением в феврале дешевеют второй день подряд, уточнил Forbes. К 10:10 по московскому времени они достигли 49,6 доллара за баррель. Это следует из данных Межконтинентальной биржи. Таким образом, падение составило 2,5% по сравнению с ценой закрытия торгов 21 декабря.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль дешевеет относительно европейской валюты и доллара на фоне обвалившейся нефти и снижения интереса инвесторов к риску после появления новостей о распространении нового штамма коронавируса в Великобритании.