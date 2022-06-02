Украину продолжат накачивать оружием. Но запасы Запада не безграничны, а риск прямого конфликта с РФ растет

В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. В него включат реактивные системы залпового огня большого радиуса действия HIMARS. Германия пообещала передать стране современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Бельгия, наоборот, отказалась от поставок гаубиц M109 с оговоркой, что поступила так не из «принципиальных соображений». И хотя Западу еще не надоело накачивать Украину оружием, варианты его предоставления он почти исчерпал.

В Белом доме отметили, что дополнительное финансирование для Украины одобрили «при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе». РСЗО HIMARS оснастят боеприпасами с дальностью поражения до 80 километров. В американской администрации заметили, что украинская сторона якобы пообещала не применять указанное вооружение против целей на территории РФ.

США — за оборону

С похожим заявлением выступил и Пентагон. Замглавы ведомства Колин Кол отметил на брифинге, что любое применение РСЗО HIMARS на территории Украины США сочтут оборонительным.

«Украина дала нам гарантии, что будет использовать эту систему только в оборонительных целях», — привел слова Кола ТАСС.

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По его словам, подобные заверения американцы получили «на многих уровнях украинского правительства», в том числе и от президента страны Владимира Зеленского. Соединенные Штаты добиваются, добавил замглавы Пентагона, чтобы ударов по России с применением HIMARS не было.

Щедрость Германии

Немецкий канцлер Олаф Шольц 1 июня пообещал Украине поставку современных систем ПВО IRIS-T, которые страна должна получить в ближайшие недели. ВСУ также достанутся новая радиолокационная станция и 12 самоходных артиллерийских установок PzH 2000.

В ходе выступления в бундестаге, трансляцию которого вели на YouTube, Шольц упомянул и реализацию так называемого кругового обмена с Чехией. От нее на Украине поедут 20 советских танков Т-72, а чешская сторона взамен получит от Германии 15 Leopard 2А4.

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По данным издания Tagesspiegel, которое сослалось на источники в немецких правительственных кругах, об еще одной поставке вооружений канцлер предпочел умолчать. Из Германии на Украину должны отправить четыре РСЗО Mars II. Их дальнобойность превышает 80 километров.

Бельгийская сдержанность

Министерство обороны Бельгии, писал De Morgen, не смогло выкупить бронированные гаубицы M109 у технологической компании OIP. Диалоге между предприятием и военным ведомством оказался безрезультатным: контрагент требовал за вооружение в 10 раз больше закупочной цены.

«Поставки не будет, но это не из принципиальных соображений», — подчеркнул глава бельгийского Минобороны Людин Дедондер.

Гаубицы, отмечали в министерстве, уже направили другой стороне. Адресата Бельгия раскрывать не стала, а в OIP комментировать ситуацию отказались.

Корысть Польши

Польша недавно направила Украине 18 самоходных артиллерийских установок AHS Krab. Скорострельность вооружения — около шести выстрелов в минуту, а максимальная дальность — до 40 километров.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал создание совместного предприятия по производству оружия и военной техники. По его словам, этот шаг выведет оборонное сотрудничество двух стран на новый уровень и позволит разрабатывать современные виды вооружения.

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Рекомендации по созданию предприятия подготовит польско-украинская комиссия. Меморандум о ее формировании стороны уже подписали.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что Польша преследует в отношении Украины крайне корыстные интересы. Не исключено, что страна уже преступила к действиям, которые помогут ей захватить украинские территории.

Помощь с оглядкой

Бельгийский эксперт по вопросам безопасности Пьер Энро заявил РИА «Новости», что запасы тяжелого вооружения Украине от США и других западных союзников заканчиваются. Американская сторона и вовсе опасается, что ее технологии достанутся России.

«Я думаю, что мы подходим к пределу того, что Европа и даже США готовы предоставить Украине, несмотря на возобновившиеся настойчивые требования правительства Зеленского», — отметил он.

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Соединенные Штаты, обратил внимание эксперт, предпочитают не распространяться о количестве поставляемого вооружения. Европа не в состоянии отправить больше тяжелой техники из-за ее дефицита в собственном арсенале.

«Байден исключил <…> поставку самоходных пусковых установок М270, которые имеют дальность действия 300 километров и могут достичь территории России», — напомнил Энро.

РСЗО HIMARS эксперт сравнил с системами, которые уже есть у украинских военных, хотя она и обладает большей дальностью и точностью. Страны НАТО в курсе, что заигрывать с концепцией ведения совместного сражения опасно, а в прямую конфронтацию с РФ вступать не хотят.

Выгода для криминала

В Интерполе вообще допустили, что значительная часть поставляемого на Украину оружия в итоге окажется в руках преступников. Глава ведомства Юрген Шток указал на необходимость создания баз данных, которые бы отслеживали судьбу каждой отправленной в страну единицы вооружения.

«Даже тяжелое оружие, используемое военными, будет доступно на криминальном рынке», — процитировал Штока BBC News.

Он призвал страны к обмену информации об оружии и подчеркнул, что ни одно государство или регион не способны заниматься подобным мониторингом в одиночку. Аналогичные опасения высказывала в интервью газете Welt am Sonntag директор Европейского полицейского агентства Европол Катрин де Болль.