Байден официально подтвердил поставку на Украину РСЗО большого радиуса действия HIMARS

Американский президент Джо Байден официально объявил о поставке на Украину нового пакета военной помощи. В него включены реактивные системы залпового огня большого радиуса действия HIMARS, сообщили в Белом доме.

«Благодаря дополнительному финансированию для Украины, одобренному при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе, США имеют возможность продолжать поставки Украине большего объема оружия», — говорится в заявлении Байдена.

Новые РСЗО будут оснащены боеприпасами с дальностью поражения до 80 километров. Представитель американской администрации подчеркнул, что Украина пообещала не применять данное вооружение против целей на российской территории.

Ранее стало известно, что стоимость нового пакета военной помощи составит 700 миллионов долларов. В нее войдут помимо РСЗО — радиолокационные станции, вертолеты, противотанковые средства, в том числе ПТРК Javelin. Также США включили в пакет запчасти к ранее поставленному вооружению.