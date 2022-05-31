Патрушев уличил Польшу в захвате Украины

Западные страны строят планы по захвату территории Украины, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он уличил в корыстных интересах Польшу, сообщил ТАСС.

Секретарь Совбеза выступил на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ПФО, которое прошло в Казани. Он предупредил, что союзники помогают Украине не из благих побуждений, а рассчитывают воспользоваться ситуацией. Особенно выделилась Польша. Ее президент Анджей Дуда посетил Киев, а еще раньше заявил, якобы польско-украинская граница скоро перестанет существовать.

«Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», — сказал Николай Патрушев.

Власти Польши совместно с США продумывают возможность установить контроль над Западной Украиной. Об этом еще в апреле сообщала Служба внешней разведки России. В свою очередь колумнист The Cradle Пепе Эскобар обвинил Польшу в мягкой аннексии Украины после подписания между странами соглашения и предоставления полякам особого статуса.