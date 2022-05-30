США отказались поставлять ВСУ ракеты для ударов по территории России

США не станут поставлять Украине системы ракетного обстрела, с помощью которых можно было бы наносить удары по территории России. Об этом заявил американский президент Джозеф Байден. Его слова процитировало издание Reuters.

«Мы не станем отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России», — сказал американский лидер.

Журналисты RT привели сообщения американских СМИ и политических деятелей о поставках ракетных систем залпового огня (РСЗО) для ВСУ. Так, одно из ведущих изданий США The New York Times отмечала, что администрация Байдена одобрила решение об отправке Украине РСЗО. При этом официальный представитель Пентагона Джона Кирби отмечал, что окончательное решение о поставке Киеву ракетных систем еще не принято.

Также журналисты RT процитировали слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Он понадеялся на отмену поставок РСЗО на Украину со стороны американской армии. По мнению Антонова, в случае принятия противоположного решения мировая безопасность может столкнуться с «непредсказуемыми» последствиями.